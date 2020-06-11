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Челябинская область направит более 4,8 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом

Экономика
Сегодня, 13:23
Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область направит дополнительные средства на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции

Соответствующие изменения в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» одобрили депутаты Законодательного Собрания области 11 июня 2020 года.

Регион направит дополнительно более 4,8 миллиарда рублей на выплату субсидии областным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения.

«Эти расходы будут профинансированы за счет средств, оставшихся с прошлого года, и не потребуют привлечения кредитов», – сообщил министр финансов области Андрей Пшеницын.

Глава минфина уточнил, они вносят остатки в бюджет и резервируют их для минздрава на субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения, у которых в связи с коронавирусом есть потребность в оперативном финансировании. «В то же время, когда будут понятны точные объемы медицинских расходов, мы сможем направить оставшиеся средства на ликвидацию экономических последствий пандемии», уточнил Андрей Пшеницын.

В итоге, с учетом утвержденных изменений, доходы областного бюджета на 2020 год составят 181 миллиард 720 миллионов рублей, расходы – 208 миллиардов 567,1 миллиона рублей. Дефицит – 26 миллиардов 847,1 миллиона рублей.

Как уточнили в минфине, законопроектом предусмотрено исключение из закона о бюджете программы областных государственных внутренних заимствований и программы областных госгарантий на 2020 год. Это полномочие на 2020 год переходит к правительству области для оперативного реагирования.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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