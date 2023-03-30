Челябинская область получила еще 1,6 миллиарда, большую часть направит на дороги и инфраструктуру

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области откорректировали параметры регионального бюджета на 2023 год с учетом поступивших 1,6 миллиарда рублей с федерального уровня. Деньги направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона, финансирование дорожной деятельности, поддержку отдельных категорий граждан и создание комфортной городской среды в малых городах.

Изменение главного финансового документа были одобрены парламентариями на заседании 29 марта 2023 года.

«Внесение изменений в закон обусловлено необходимостью корректировки параметров областного бюджета с учетом уточнения объема федеральных средств, а также отдельных направлений расходов», - пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Федеральные средства являются целевыми и предназначены для конкретных расходов.

На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации региональной адресной программы за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» предусмотрено 793,6 миллиона рублей.

На финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения выделено 587,8 миллиона рублей.

На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях региона направлено 100 миллионов рублей. Деньги получат победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На оказание мер социальной поддержки жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно прибывших в Челябинскую область на постоянное место жительства, поступило 68,4 миллиона рублей, на переселение южноуральцев из аварийного жилфонда - 47,6 миллиона рублей.

Наряду с указанными изменениями в бюджете скорректировали и отдельные направления расходов, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий.

В итоге доходы областного бюджета на 2023 год составят 224 миллиарда 104,3 миллиона рублей, расходы – 295 миллиардов 923,9 миллиона рублей. Дефицит останется неизменным – 71 миллиард 819,6 миллиона рублей.