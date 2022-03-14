Челябинская область утвердила региональный пакет мер поддержки бизнеса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал план действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях введенных против России беспрецедентных экономических санкций и подготовленный пакет мер господдержки бизнеса.

Эти меры были озвучены на аппаратном совещании. Кроме того, глава региона написал о них в своем телеграм-канале.

На федеральном уровне уже приняты решения о запуске дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий. Особенно это касается тех, кто работает в сфере импортозамещения. В Челябинской области также определились с планом первоочередных действий.

«Мы со своей стороны сегодня утвердили план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Челябинской области в условиях внешнего санкционного давления.

Помимо организационных мероприятий он будет включать в себя конкретные меры поддержки с общим объемом финансирования около 800 миллионов рублей», - рассказал Алексей Текслер.

В частности, для малых и средних предприятий в области двукратно увеличат поддержку по льготным микрозаймам. «Эти займы выдаются до пяти миллионов рублей по ставке 6,5% на срок до двух лет, - отметил губернатор. - Мы двукратно этот объем поддержки увеличим по сравнению с тем, что включен в бюджет».

Кроме того, в регионе вводятся новые льготные программы заимствования для малых и средних предприятий, работающих в сфере промышленности, которые занимаются импортозамещением.

«Будет запущена новая программа для малого и среднего бизнеса по компенсации процентной ставки на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств под проекты импортозамещения. На ее реализацию планируется направить достаточный объем средств», - поделился Алексей Текслер.

Областные власти увеличат объем регионального гарантийного фонда, который помогает с банковскими гарантиями для малого и среднего бизнеса.

«В сфере промышленности предоставим через региональный фонд развития промышленности дополнительную грантовую поддержку предприятиям, реализующим НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – прим. ред.). Увеличим объем программы, который у нас в этом году достаточно существенный, в два раза», - рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, через региональный фонд развития промышленности будет запущена новая программа субсидирования процентной ставки по кредитам и займам по инвестиционным договорам. Эти договоры также должны быть связаны с проектами импортозамещения. «Не секрет, что в нынешних условиях существенно выросла стоимость кредитных ресурсов, поэтому субсидированная процентная ставка – очень востребованная мера», - подчеркнул губернатор.

В ближайшее время губернатор подпишет все необходимые документы. «Важно, чтобы меры начали работать как можно скорее, и бизнес смог ими воспользоваться», - подчеркнул Алексей Текслер.