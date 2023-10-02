Челябинская области наращивает объемы жилищного строительства

За восемь месяцев 2023 года на территории Челябинской области введено в действие один миллион 414 тысяч 552 квадратных метра жилья, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте, пропустив вперед Свердловскую и Тюменские области.

Всего на Южном Урале построено 17,8 тысячи новых квартир, из них пять тысяч 988 строений (820 тысяч 105 квадратных метров) – жителями, а 267 домов - застройщиками.

Среди муниципальных образований лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-августом 2022 года) являются: Саткинский район (+161,8%), Кизильский район (+130,0%), Брединский (+128,6%).

«Рост строительства жилья способствует развитию инфраструктуры и общественных услуг, таких как дороги, школы и медицинские учреждения», - подчеркнули в КСП.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что строители вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

В 2022 году южноуральские строители ввели в эксплуатацию около 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В области активно реализуется программа комплексного развития сельских территорий. С опережением планов идет переселение граждан из аварийного фонда. В регионе активно ведется строительство социальных объектов.