02.10.2023
Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе
02.10.2023
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
02.10.2023
«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара
01.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 октября (18+)
29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
Челябинская области наращивает объемы жилищного строительства
20.09.2023
С начала года в Челябинской области построено более 6,2 тысячи жилых домов
15.08.2023
Челябинск стал лидером в стране по темпам роста цен на квартиры
10.08.2023
Строители Челябинской области вносят весомый вклад в развитие региона
01.07.2023
Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023