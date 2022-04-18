18.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля
18.04.2022
Челябинские промпредприятия получат гранты на уплату банковских процентов
18.04.2022
В Челябинске завершилась акция «Дети улиц»
18.04.2022
Будут судить миассца, который за деньги обещал пристроить детей в детский сад
18.04.2022
Наталья Котова отметила положительную динамику в строительстве «отстающего» садика на Горького
18.04.2022
В Челябинске водитель иномарки сбил ребенка
Челябинские промпредприятия получат гранты на уплату банковских процентов
18.04.2022
ММК продолжает реализацию проектов по снижению воздействия на окружающую среду
15.04.2022
Группа ММК продолжает курс на импортозамещение
15.04.2022
На Магнитогорский металлургический комбинат пришли дети
13.04.2022
ММК стал участником международной промышленной выставки во Вьетнаме
В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора
17.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022