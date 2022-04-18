Челябинские промпредприятия получат гранты на уплату банковских процентов

Челябинская область получит из федерального бюджета дополнительные 153 миллиона рублей на обеспечение непрерывной деятельности промышленных предприятий региона в условиях санкций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба Минпромторга региона. Средства направят на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (ФРП), который распределит их в виде грантов. Максимальная сумма поддержки составит 50 миллионов рублей.

За счёт этих средств предприятия смогут возместить до 90% затрат на уплату процентов по банковским кредитам, взятым на пополнение оборотных средств.

«Такая мера поддержки на федеральном уровне предоставляется регионам впервые. В условиях внешнего санкционного давления это позволит снизить финансовую нагрузку на наши предприятия. Они смогут продолжать реализовывать запланированные инвестпроекты и сохранить трудовые коллективы», - рассказал директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Воспользоваться поддержкой смогут промышленные предприятия, осуществляющие деятельность, которая относится к сфере ведения Минпромторга РФ. При этом они должны быть зарегистрированы на территории Челябинской области как минимум два года назад, не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не иметь долгов по налогам и не входить в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Ещё одно условие предоставления граната – более 50% доли в уставном капитале предприятия не должно принадлежать иностранным налоговым резидентам.

Напомним, что ещё 250 миллионов рублей направят на докапитализацию ФРП из регионального бюджета. По распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера эти средства предприятия Южного Урала смогут потратить на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, либо на уплату части процентов по банковским кредитам, которые были взяты ими на инвестиционные проекты в сфере импортозамещения.