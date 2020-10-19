Челябинские власти заявили о снижении безработицы
Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков сообщил о некотором снижении безработицы в южноуральской столице.
«Минус 233 безработных за неделю», - доложил чиновник на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 19-го октября.
Вместе с тем, по словам Олега Извекова, в Челябинске растет число самозанятых горожан. На прошедшей неделе такой статус приобрели 255 жителей мегаполиса.
Всего на сегодняшний день число самозанятых в областном центре – десять тысяч 181 человек.
«Динамика позитивная, растем, продолжаем работать в этом направлении», - сказал Олег Извеков.
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