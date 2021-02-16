В Челябинске пьяный угонщик попал в аварию, пока хозяин авто ходил за шаурмой

Челябинское УФАС: мэрия и ГУФСИН не предоставили переписку о закупках на 500 млн

Челябинское УФАС ответило на обращение политической партии «Яблоко», в котором указывалось о сговоре муниципалитетов и исправительных учреждений при проведении закупок на 500 миллионов рублей. В антимонопольном ведомстве сообщили, что администрация Челябинска и ГУФСИН области не предоставили переписку по муниципальным закупкам. Об этом сообщил председатель политической партии Ярослав Щербаков.

По словам Щербакова, за три года шесть колоний и одна тюрьма в Челябинской области без торгов получили подрядные госконтракты на благоустройство исправительных учреждений на 500 миллионов рублей. В списке заказчиков присутствуют следующие муниципалитеты: Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, а также Сосновский, Еманжелинский, Агаповский и Чебаркульский районы.

«Колонии и муниципалитеты не спешат высылать запрошенные Челябинским УФАС документы. Например, ГУФСИН по Челябинской области и администрация Челябинска не торопится предоставлять свою переписку, - привел ответ от Челябинского УФАС Щербаков. - Челябинское УФАС усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства (ст. 15 или ст. 16 135-ФЗ) при заключении подрядных контрактов без торгов между колониями и муниципалитетами, однако из-за неполучения запрашиваемых документов, принять дело в производство сейчас не может и продолжает работу по сбору информации».

Копию заявления регионального отделения партии «Яблоко» направили в УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области.

Агентство «Урал-пресс-информ» сделало запрос в администрацию Челябинска. На момент публикации материала ответа предоставлено не было.