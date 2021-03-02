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Челябинское УФАС признало рекламу Sunlight о закрытии магазинов недостоверной

Челябинское УФАС потребовало от рекламодателя ООО «Солнечный берег» прекратить размещать в соцсетях рекламу о закрытии магазинов Sunlight. Так как информация о ликвидации торговых точек является недостоверной, сообщили в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

В прошлом году Sunlight распространяло информацию о закрытии всех магазинов. Реклама размещалась на «Яндекс.Радио», в соцсетях «Вконтакте», Instagram и Youtube. Кроме того, южноуральцам регулярно поступали звонки, приходили смс-оповещения и сообщения на электронную почту.

В рекламе говорилось следующее: «Магазины Sunlight прекращают работу. Отдаем все за бесценок! SUNLIGHT ВНИМАНИЕ! ЗАКРЫВАЕМ ВСЕ МАГАЗИНЫ в вашем городе отдаем все за бесценок -60% -70% -80%»; «Здравствуйте. Я директор ювелирных магазинов «Санлайт» в [город]. Наши магазины закрываются. На все украшения действуют скидки до 80%. Приходите в «Санлайт» до [дата]».

Центральный аппарат ФАС России наделил Челябинское УФАС полномочиями по рассмотрению данной рекламы, которая транслируется по всей России.

«Материалы о размещении спорной рекламы также поступили в Челябинское УФАС России из Волгоградского УФАС России и Федеральной антимонопольной службы», - рассказали в пресс-службе.

Антимонопольный орган направил запрос в ТРК «Родник», ТРК «Алмаз» и ТК «Кольцо», где расположены ювелирные магазины. Торговые комплексы представили информацию и договоры, сроки действия которых истекают в 2021 и 2022 годах, а также указали на отсутствие переписки по факту расторжения договоров с компанией.

Так, реклама Sunlight создает у потребителя впечатление о закрытии магазинов, что является недостоверной информацией.

В отношении рекламодателя ООО «Солнечный свет» возбудили административное дело о нарушении Закона о рекламе. Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП РФ, за правонарушение грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.