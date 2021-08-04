04.08.2021
Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки
04.08.2021
В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
04.08.2021
В Магнитогорске на рынке потушили крупный пожар
04.08.2021
В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
04.08.2021
В Челябинске возле парка Тищенко ограничили движение
04.08.2021
В Челябинской области за сутки выявлено уже 350 случаев ковида
Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки
04.08.2021
УФАС выявило нарушения при заключении контракта на ремонт водовода в Локомотивном
03.08.2021
Челябинское УФАС проверило жалобу на закупку 40 автобусов
20.07.2021
Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями
13.07.2021
Арбитражный суд подтвердил нарушения ГУФСИН при выполнении работ в парке «Алое поле»
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021