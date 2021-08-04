Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки

Челябинское УФАС России усматривает признаки антиконкурентных соглашений на закупках лекарственных средств.

Антимонопольное ведомство готовит к возбуждению дело в отношении ООО «Рифарм М» (Москва), ООО «Фармсклад» (Сосновский район Челябинской области), ООО «Портер» (Московская область) и ООО «А-Фарм» (Уфа).

“Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены по итогам проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Фармсклад» совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В присутствии понятых и

представителя ООО «Фармсклад» осуществлен осмотр помещений и документов проверяемого лица по адресу регистрации”, - рассказали в Челябинском УФАС.

Ведомство выявило следующий сговор: между ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад» и ООО «Портер»; между ООО «Фармсклад» и ООО «Портер»; между ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм»; между ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».

Компании участвовали в торгах, которые проводили в соответствии с законодательством о контрактной системе и законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

Челябинское УФАС установило, что сотрудники ООО “Рифарм М” подбирали персонал, вели прием и увольнение, переводили работников для данных хозяйствующих субъектов

“По юридическому адресу найдены печати ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад» и иных лиц, - продолжили в ведомстве. - В ходе осмотра помещения найдены служебная записка и объяснительная от сотрудников ООО «Рифарм М», свидетельствующая о намеренной подаче заявок от нескольких участников в двух аукционах, общая сумма начальных цен контрактов по которым превышает 60 миллионов рублей”.

Кроме того, ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм» во время торгов в 2019-2021 годах использовали один IP-адрес, который предоставлен индивидуальному предпринимателю, осуществлявшему подбор аукционов для ООО «Рифарм М» и ООО «Портер» в 2019-2021 годах.

Антимонопольный орган также выявил совпадение свойств файлов заявок в части их оформления, использование нескольких моделей поведения («карусель», «единственный победитель», «единственный поставщик»). Более того, в большинстве исследованных торгов заявки подавались от нескольких хозяйствующих субъектов последовательно (друг за другом) в небольшой период времени (до нескольких минут).