Челябинскую область признали регионом с высоким качеством управления финансами
Экономика
Сегодня, 15:41

Челябинскую область признали регионом с высоким качеством управления финансами по итогам прошлого года. Результаты мониторинга Минфина России обсуждали сегодня, 12-го сентября, в столице.

В группе регионов с высоким качеством управления финансами Челябинская область держится десять лет. Кроме нее, столь стабильный результат имеет еще только один регион страны - Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов региона Андрей Пшеницын, участвующий в работе дискуссионной площадки в Москве.

«Конечно, занимать лидирующие позиции непросто. С каждым годом требования Минфина России становятся жестче, а значит получить высокие оценки труднее. Но у нас получается. Этот рейтинг - наша финансовая репутация в глазах федерального ведомства. Нам важно ее сохранить, тем более что показатели, по которым Минфин России оценивает субъекты, влияют и на другие федеральные рейтинги», - подчеркнул Андрей Пшеницын.

Среди основных факторов, обеспечивающих качество управления бюджетом, он назвал сформированную за последние годы систему финансового управления в региональных органах власти.

«Ежеквартально мы оцениваем финансовую работу министерств и ведомств области, то, как они соблюдают требования и ограничения бюджетного законодательства. Это обеспечивает финансовую дисциплину и создает реальные стимулы для повышения качества бюджетного процесса», - отметил Пшеницын.

Полностью задействованы в Челябинской области и законодательные инструменты контроля за текущим движением средств. Ежедневные расходы бюджета синхронизированы с поступившим объемом доходов и защищены от неактуальных в данный момент трат. Наряду с этим при планировании бюджета последние десять лет обязательно учитываются влияние конъюнктурных доходов, которые зависят от ситуации в экономике и на внешних рынках.

«Так мы добиваемся стабильного исполнения бюджета, снижаем риск нехватки ресурсов и контролируем потребность в кредитах», - сказал южноуральский министр.

По его словам, заметно трансформировалась в последние годы система межбюджетных отношений с муниципалитетами: создан понятный механизм распределения межбюджетных трансфертов, действует система мониторинга ключевых параметров финансовой устойчивости территорий. Для укрепления доходной базы местных бюджетов в Челябинской области введен ряд стимулирующих механизмов, например, передача половины взысканной ими задолженности по региональным налогам.

По словам Андрея Пшеницына, межбюджетные отношения ориентированы на то, чтобы обеспечить муниципалитеты области ресурсами, достаточными для выполнения их обязательств.

«Мы также следим за долговой политикой городов и районов, за соблюдением требований бюджетного законодательства в части планирования и исполнения местных бюджетов. В целом из этого складывается оценка качества управления муниципальными финансами, которую мы проводим каждый год по аналогии с тем, как нас оценивает Минфин России», - уточнил Пшеницын.

Многое изменилось и в части открытости региональных финансов. Если раньше бюджет был доступен только узкому кругу специалистов, то сегодня любой желающий может зайти на специально созданный портал или сайт минфина, чтобы получить в доступном виде финансовую информацию. Минимум два раза в год можно поучаствовать и в публичном обсуждении бюджета.

СПРАВКА

Ежегодный мониторинг качества управления финансами регионов проводится министерством финансов России с 2009 года. Оценка идет по семи направлениям: планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, управление госсобственностью и оказание госуслуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение социальных указов Президента РФ.

В соответствии с утвержденной методикой Минфин РФ делит регионы на три группы – с высоким, надлежащим и низким качеством. По итогам второго полугодия 2018-го года количество регионов, получивших самую высокую оценку, уменьшилось с 27-ми до 24-х в сравнении с предыдущим годом. Большинство регионов страны (47 из 85) отнесены к средней группе. В третьей группе находится 14 субъектов РФ.

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