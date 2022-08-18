18.08.2022
Молодежный театр собирается на четыре фестиваля до конца Нового года
18.08.2022
Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года
18.08.2022
Допрыгались: челябинка провалилась в дыру от сломанного батута на набережной Миасса
18.08.2022
Кыштым получит 168,3 миллиона на реконструкцию систем теплоснабжения
18.08.2022
Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой
18.08.2022
В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова
Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года
17.08.2022
ВТБ: доля машин с пробегом в выдачах автокредитов выросла в два раза
12.08.2022
ВТБ: Челябинская область стала одним из лидеров по автокредитованию в стране
11.08.2022
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на Южном Урале до 60 миллиардов рублей
10.08.2022
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022