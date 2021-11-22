22.11.2021
КСП Челябинской области проверит региональный и муниципальные центры занятости
22.11.2021
В Челябинске продолжаются рейды по антимасочникам
22.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев
22.11.2021
Число пользователей «Сферума» выросло вдвое и превысило два миллиона человек
22.11.2021
Администрация Челябинска объявляет войну нелегальным елочным базарам
22.11.2021
Минтранс подготовил новые сборы для электрокаров
«Чистый воздух»: в Челябинск поступили все 157 автобусов на газомоторном топливе
27.10.2021
Магнитогорские пенсионеры будут ездить в трамваях бесплатно
27.10.2021
В Челябинске загорелся трамвай седьмого маршрута
20.10.2021
Правительство Челябинской области и «Синара» заключили концессию по троллейбусной сети
14.10.2021
Через четыре года челябинские трамваи смогут развивать скорость до 25-ти километров в час
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021