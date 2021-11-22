«Чистый воздух»: в Челябинск поступили все 157 автобусов на газомоторном топливе

В Челябинск поступили все 157 автобусов на газомоторном топливе: 110 ЛиАЗов (Ярославль) и 47 - марки «Volgabas» (Владимир).

В настоящее время идет процедура приемки транспортных средств и ведется их дооснащение.

Об этом сегодня, 22-го ноября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Он напомнил, что экологичные автобусы поступили в столицу Южного Урала в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Часть транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, уже работает на самых востребованных городских маршрутах: втором и 64-м.