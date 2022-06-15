Дом на море или электросетевой комплекс: что еще можно купить на торгах с дисконтом

В Сбербанке рассказали, как купить залоговое и непрофильное имущество с торгов дешевле относительно первоначальной оценки.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения, Сбербанка, маркетплейс Portal-da.ru — это сервис Сбербанка, который был создан специально для реализации имущества, находящегося в залоге у банка. Сейчас на портале почти 8,5 тысячи объектов, выставленных на продажу. Пользователи могут купить всё, начиная от автобуса за 160 тысяч рублей, заканчивая электросетевым комплексом за 4,3 миллиарда рублей.

Кроме того, на сайте много предложений по жилой недвижимости. Например, житель Челябинска сможет найти 2-комнатную квартиру площадью 50 квадратных метров за 2,9 миллиона рублей. А тюменец — квартиру-студию за 1,4 миллиона рублей. Для тех, кто всегда мечтал жить у моря, на Портале DA есть множество вариантов жилой недвижимости. Коттедж в Сочи площадью 510 квадратных метров можно приобрести с торгов за 29 миллионов рублей. Бонусом к дому идет хозяйственный блок, цветущий сад и теплый морской воздух.

Для тех, кто нашел подходящий объект, но не знает, как самостоятельно участвовать в торгах, Сбер предлагает воспользоваться услугами агента. Специалист возьмет на себя весь процесс — от подачи заявки до участия в торгах. Кстати, сейчас «агент в торгах» набирает популярность: многие жители региона уже воспользовались услугой и приобрели интересующую недвижимость через сервисы Портала DA.

Если у покупателя недостаточно собственных средств для покупки объекта, можно оформить в Сбере ипотечный кредит для приобретения залоговых объектов жилой недвижимости с торгов в процедуре банкротства должника. Судя по статистике, покупатели этим активно пользуются. В первом квартале 2022 года на Портале DA было продано активов на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. Количество сделок за прошлый год выросло на 30%.

Портал DA имеет простой интерфейс, удобную мобильную версию. Регистрация на сайте доступна через Госуслуги или Сбер ID. В объявлениях указаны ссылки на торги, условия привлечения агента для участия в торгах и контакты ответственных лиц.