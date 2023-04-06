Электросети Дубровки, на которые жаловались губернатору, будет обслуживать компания из Златоуста

Обслуживанием электросетей станции Дубровка (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область), на плохую работу которых жаловались жители губернатору, будет заниматься новая компания - ООО «ЗлатЭнерго».

В январе 2023 года жители обратились к главе региона с просьбой помочь в решении проблемы – низкое напряжение в сети. На тот момент объекты электросетевого хозяйства на станции принадлежали не существующей компании.

Напомним, в 2017 году электрические сети станции Дубровка выкупила компания «Орион» из Южноуральска (по итогам аукциона). Но поработали они недолго и совершенно не занимались обслуживанием и развитием системы электроснабжения поселения. В 2022 году компания была признана банкротом. В 2023 году электросети вновь выставили на торги.

«По результатам аукциона, который состоялся 13 марта, электросети станции Дубровка приобрела златоустовская компания ООО «ЗлатЭнерго». Сейчас идет перерегистрация права на объекты электросетевого хозяйства», - сообщили в администрации Коркинского муниципального округа.

После завершения регистрации права ООО «ЗлатЭнерго» приступит к обслуживанию сетей.

В мэрии ранее отмечали, что одной из причин низкого напряжения в электросети также является безучетное потребление электроэнергии несколькими домохозяйствами. Особенно в зимний период, при пользовании отопительными приборами. В связи с этим у ряда потребителей отсутствуют проблемы с электроснабжением, у других – наоборот. Видимо, решением этой проблемы придется заняться новой обслуживающей компании.