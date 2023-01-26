Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети

Жители станции Дубровка (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) обратились к губернатору с жалобой на плохое электроснабжение их населенного пункта.

«У нас такая беда- низкая подача электроэнергии, - написала Татьяна Ч. от имени жителей железнодорожной станции Дубровка в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!». - На данный момент по вышеуказанному адресу по ул. Железняка, 100А входящее напряжение 86. От низкого напряжения страдает много домов».

По словам жительницы, электросети принадлежат обслуживающей организации ООО «Орион», которая уже не существует. Поэтому коркинская администрация не может решить вопрос.

По словам жителей, ситуация с электроснабжением с каждым годом становится всё хуже. Низкое напряжение наносит непоправимый вред бытовой технике (электроприборы сгорают и даже стабилизаторы не помогают).

При чем летом входное напряжение нормальное, а вот зимой резко падает. Предположили, что кто-то из селян безучетно потребляет электроэнергию (отапливает дома электрокотлами).

Жители Дубровки просят губернатора помочь им в решении их проблемы. «Вы, Алексей Леонидович, наша последняя надежда», - обращаются они к главе региона.

В администрации Коркинского муниципального округа пояснили, что в 2017 году компания «Орион» выкупила электрические сети станции Дубровка посредством проведения аукционных процедур. Но поработали они недолго.

«После непродолжительного обслуживания, в течение нескольких месяцев, представители данной организации перестали выходить на связь. В 2022 году «Орион» признана банкротом. В настоящее время электросети выставлены на торги», - сообщили в администрации Коркинского муниципального округа.

По предварительным данным известно, что одна организация готова приобрести эти сети. Вопрос должен решиться в феврале 2023 года.

«Если будет добросовестная компания, которая возьмет сети на обслуживание, безусловно, это принесет значительные положительные изменения в сложившейся ситуации, - отметили в администрации и добавили. - Немалую роль в этом процессе занимает и безучетное потребление электроэнергии несколькими домохозяйствами. Особенно в зимний период, при пользовании отопительными приборами. В связи с этим у ряда потребителей отсутствуют проблемы с электроснабжением, у других – наоборот».