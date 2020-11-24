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Энергетики обеспокоены ростом числа грубых нарушений правил электробезопасности вблизи ЛЭП

За девять месяцев 2020 года в Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае энергетики зафиксировали свыше тысячи сбоев в работе энергообъектов компании «Россети Урал» из-за внешних воздействий, что выше на 4,7% показателей аналогичного периода 2019 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе филиала «Россети Урал» - Челябэнерго, наибольший рост подобных аварийных отключений отмечен именно на территории Челябинской области. Здесь рост составил 35,8 %. Только с начала 2020 года в зоне ответственности «Челябэнерго» зафиксировано порядка 100 фактов несанкционированного производства работ в охранных зонах ЛЭП, повлекших за собой серьезные последствия: повреждение энергооборудования, нарушение электроснабжения, угрозу жизни и здоровью людей. По всем фактам нарушений поданы заявления в полицию, правоохранительными органами ведется расследование, нарушителей ждет наказание.

В конце октября 2020 года трактор порвал провода при строительстве автодороги в Сосновском районе. В результате аварийно отключилась воздушная линия электропередачи (ВЛ) 10кВ от подстанции (ПС) 110/10 кВ «Полевая», без электроснабжения остались пять населенных пунктов с населением более человек. В сентябре в Советском районе Челябинска при несогласованных строительных работах в охранной зоне из-за перекрытия провода отпайки стрелой манипулятора отключилась кабельно-воздушная линия (КВЛ) 110 кВ «Исаково – Сосновская» с 14 трансформаторными подстанциями, без света остались 600 потребителей, в том числе население, социально значимые объекты, производственные площадки. В августе в Кунашакском районе при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП экскаватор стрелой задел воздушную линию 35 кВ «Есаулка – Муслюмово». В результате без электроснабжения оказались порядка четырех тысяч жителей 14 населенных пунктов.

Также возросло количество нарушений электроснабжения потребителей по причине проведения несанкционированных земляных работ в охранных зонах кабельных линий, а также незаконной вырубкой деревьев вблизи энергообъектов.

Специалисты «Россети Урал» напоминают, любые виды работ с использованием спецтехники и грузоподъемных механизмов в охранных зонах ЛЭП разрешаются только после согласования проекта производства работ и получения разрешения на их выполнение от сетевой организации. Заявка должна быть направлена не позднее, чем за 15 рабочих дней до выполнения работ. После оформления заявки энергокомпания примет решение об организации безопасного выполнения работ в охранной зоне ЛЭП, а при необходимости – об отключении линии на время проведения работ.