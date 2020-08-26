ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Федеральные льготники Челябинской области должны выбрать способ получения НСУ

Экономика
Сегодня, 15:19
Размер текста

Федеральным льготникам, живущим в Челябинской области, осталось чуть больше месяца для определения способа получения набора социальных услуг. С выбором они должны определиться до первого октября.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области, соцуслуги можно получать либо в натуральной форме, либо в виде денежной компенсации.

Действующим законодательством предусмотрена замена услуги деньгами как полностью, так и частично. Подать соответствующее заявление можно в клиентской службе управления ПФР или МФЦ, а также дистанционно через Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Гражданам, которые являются федеральными льготниками не первый год, подавать заявление необходимо лишь в том случае, если они решили изменить текущий порядок предоставления соцуслуг (например, вместо денежной компенсации в нынешнем году возобновить предоставление натуральных льгот с 2021 года). Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно.

В настоящее время денежный эквивалент НСУ составляет 1 тысячу 155 рублей шесть копеек в месяц и включает в себя компенсацию за лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Сумма НСУ входит в состав ежемесячной денежной выплаты, которую большинство льготников (например, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, инвалиды, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф) получают вместе с пенсией.

В Челябинской области зарегистрированы 281 тысяча 885 федеральных льготников, являющихся получателями ежемесячных денежных выплат. Из них 66 процентов получают НСУ в виде денежной компенсации, остальные сохранили право пользования льготами.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 16:03
Мусорная проблема в горнозаводской зоне Челябинской области - это только верхушка айсберга, нужна новая терсхема обращения с ТКО
Вчера, 15:39
Опасения профсоюзов: Если принадлежащий ЧЭМК завод встанет, Кусинский район превратится в депрессивную территорию
Вчера, 11:01
Решить мусорные проблемы в Челябинской области поможет государство
24.08.20 13:10
Алексей Текслер подпишет в Москве соглашение о сотрудничестве с концерном «Уралвагонзавод»
24.08.20 10:15
«Уралкуз» наращивает производство штамповок
24.08.20 09:45
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим мобильным приложением брокерской компании
21.08.20 15:53
Как стать самозанятым? Южноуральцам рассказали о новых возможностях в предпринимательстве
21.08.20 14:54
В новый учебный год с новым смартфоном: скидки до 50% на смартфоны Samsung
21.08.20 14:07
Олег Извеков: Челябинск может превратиться в цифровую столицу России
20.08.20 12:21
Россиянам хотят субсидировать полеты на самолетах
Общество
Сегодня, 11:53
В новом году все благоустраиваемые в Челябинске скверы обзаведутся плиткой без фаски
Экономика
Сегодня, 13:53
Мэрия Челябинска намерена забрать недострои у фирмы, связанной с первым вице-спикером ЗСО Юрием Карликановым
Новости
Сегодня, 15:06
Экономика
ВТБ: доля сделок по рефинансированию выросла на 40%
Сегодня, 15:05
Экономика
В Челябинской области в этом году маткапитал получили почти 14 тысяч семей
Сегодня, 14:43
Происшествия
Южноуральцы становятся жертвами аферистов, пытаясь заработать на фондовых биржах
Сегодня, 14:38
Происшествия
Прокуратура Челябинска требует возбуждения уголовного дела из-за вырубки деревьев
Сегодня, 14:09
Федерация
Масштаб: РПЦ начнет проповеди среди папуасов
Материалы рубрики
Сегодня, 15:06
Экономика
ВТБ: доля сделок по рефинансированию выросла на 40%
Сегодня, 15:05
Экономика
В Челябинской области в этом году маткапитал получили почти 14 тысяч семей
Сегодня, 10:48
Экономика
В Челябинской области выросли доходы населения
Вчера, 17:37
Экономика
Челябинск ждет федеральных миллиардов на поддержку пострадавшего бизнеса
24.08.20 13:10
Экономика
Алексей Текслер подпишет в Москве соглашение о сотрудничестве с концерном «Уралвагонзавод»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика