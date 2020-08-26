Федеральные льготники Челябинской области должны выбрать способ получения НСУ

Федеральным льготникам, живущим в Челябинской области, осталось чуть больше месяца для определения способа получения набора социальных услуг. С выбором они должны определиться до первого октября.

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области, соцуслуги можно получать либо в натуральной форме, либо в виде денежной компенсации.

Действующим законодательством предусмотрена замена услуги деньгами как полностью, так и частично. Подать соответствующее заявление можно в клиентской службе управления ПФР или МФЦ, а также дистанционно через Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Гражданам, которые являются федеральными льготниками не первый год, подавать заявление необходимо лишь в том случае, если они решили изменить текущий порядок предоставления соцуслуг (например, вместо денежной компенсации в нынешнем году возобновить предоставление натуральных льгот с 2021 года). Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно.

В настоящее время денежный эквивалент НСУ составляет 1 тысячу 155 рублей шесть копеек в месяц и включает в себя компенсацию за лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Сумма НСУ входит в состав ежемесячной денежной выплаты, которую большинство льготников (например, ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, инвалиды, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф) получают вместе с пенсией.

В Челябинской области зарегистрированы 281 тысяча 885 федеральных льготников, являющихся получателями ежемесячных денежных выплат. Из них 66 процентов получают НСУ в виде денежной компенсации, остальные сохранили право пользования льготами.