Госэкспертиза одобрила второй этап модернизации контактной сети в Челябинске

«Челябинский троллейбус» получил положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию второго этапа модернизации контактной сети. Первый этап должен завершиться этой осенью, а второй стартовать в сентября 2023 года, сообщает управлении по связям с общественностью холдинга «Синара-Транспортные Машины».

В рамках второго этапа будет проведено обновление инфраструктуры по маршрутам троллейбусов № 5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25, 26. Работы второго этапа начнутся в сентябре с маршрута №14, который соединяет три района Челябинска - Металлургический, Курчатовский и Центральный.

Специалисты смонтируют порядка 90 километров контактной сети в однопутном исчислении. В ходе ремонта будут заменены опоры, признанные аварийными, система подвесов и контактные провода, смонтированы новые спецчасти, в том числе ловушки по ходу маршрутов, на которых предусмотрена работа троллейбусов в режиме автономного хода.

Также будет выполнено благоустройство участков возле модернизируемых объектов.

Весь ремонт планируется провести за год, но основные строительно-монтажные работы по контактной сети намечено завершить до мая 2024 года.

Напомним, первый этап модернизации контактной сети стартовал в октябре 2021 года с обновления инфраструктуры маршрутов № 12 и № 19, составляющих порядка 40% всей контактной сети. Строительно-монтажные работы на этих участках планируется завершить осенью 2023 года.

Отдельным этапом станем пусконаладка контактной сети, которая позволит настроить ее под параметры работы подвижного состава.

«Получение положительного заключения государственной экспертизы позволяет нам приступить к дальнейшей модернизации контактной сети. В результате завершения этого этапа будет обновлена вся контактная троллейбусная сеть Челябинска, – прокомментировал директор проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник. -Строительно-монтажные работы ведутся параллельно с модернизацией на других объектах инфраструктуры и сохранением троллейбусного движения в городе».

Модернизация троллейбусной системы в Челябинске ведется в рамках концессионного соглашения. Помимо поставки нового подвижного состава, проект предполагает обновление объектов троллейбусной инфраструктуры: контактной сети и комплекса тяговых подстанций, двух депо. Для продления маршрутов в новые городские микрорайоны будет организовано продолжение троллейбусных линий как за счет строительства новой контактной сети, так и за счет функции автономного хода троллейбусов «СИНАРА-6254». Это первый подобный концессионный проект в России. Его реализация позволит не только полностью обновить троллейбусную систему города-миллионника, но способствует развитию смежного направления – транспортного машиностроения.

ДЛЯ СПРАВКИ

В октябре 2021 года правительство Челябинской области и «Синара – ГТР Челябинск» подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в региональном центре. Источник финансирования – средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

Концессионное соглашение заключено на 15 лет. Оно позволит модернизировать существующую контактную сеть в Челябинске и построить новые линии контактной сети протяженностью 4,5 километра.

Кроме того, будет проведено обновление подвижного состава троллейбусов. «Синара – ГТР Челябинск» поставит в Челябинск 168 единиц современного полностью низкопольного подвижного состава, из которых 98 единиц - с функцией увеличенного автономного хода до 20 километров.

Планируется модернизировать два троллейбусных депо и полностью реконструировать энергохозяйство. Как уточнили в компании, Синара осуществит капитальный ремонт трех действующих тяговых подстанций и построит «с нуля» еще три. Также еще 24 существующих подстанции будут модернизированы.

Являясь концессионером, компания «Синара – ГТР Челябинск» будет нести ответственность за содержание, осуществление текущего и капитального ремонтов объекта, обеспечение его охраны, а также организацию своевременной и бесперебойной перевозки пассажиров», - пояснили в компании.

В июне 2022 года было достигнуто соглашение о запуске холдингом «Синара – Транспортные Машины» серийного производства современных троллейбусов на площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию). В марте 2023 года в Челябинске запущен в работу завод по производству электробусов и новейших троллейбусов. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей. В июле 2023 года производство оценил помощник президента РФ Максим Орешкин.