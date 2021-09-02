Группа ММК за полгода вложила в благотворительность и социальные программы более миллиарда рублей

В первом полугодии 2021 года Группа ММК (Магнитогорск, Челябинская область) направила на благотворительные цели и реализацию социальных программ один миллиард 286 миллионов рублей, из которых свыше 900 миллионов – социальные инвестиции материнской компании.

Магнитогорский металлургический комбинат давно завоевал статус социально ориентированной компании. Руководство предприятия рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие компании.

Кроме того, вкладывая средства в благосостояние общества, Группа ПАО «ММК» создает надежную основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего Уральского региона. Руководствуясь этими целями, компания реализует благотворительные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города.

В первом полугодии в рамках реализации социальной политики Группа ММК направила на благотворительность 355 миллионов рублей. Еще около 150 миллионов было выделено на поддержку пенсионеров и инвалидов в рамках комплексной благотворительной программы «Забота».

Традиционно одним из важнейших направлений социальных инвестиций компании стали лечение работников и реализация медицинских программ. На эти цели за шесть месяцев 2021 года было направлено 264,6 миллиона рублей.

Помимо этого, в первом полугодии текущего года Группа ПАО «ММК» направила средства на компенсацию работникам стоимости путевок на санитарно-курортное лечение (194,6 миллиона рублей) и организацию детского отдыха (25,8 миллиона), формирование принципов здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов (82,1 миллиона), стимулирование рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей (62,3 миллиона рублей), организацию культурно-массовой работы и содержание домов культуры (46,9 миллиона), обеспечение работников комбината горячим питанием (36 миллионов рублей), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (69,5 миллиона).

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», предприятие традиционно вкладывает немалые средства и в развитие территории присутствия, что подразумевает инвестиции в объекты культуры, спорта и здравоохранения, участие градообразующего предприятия в озеленении и благоустройстве Магнитогорска.

Помимо прочего, в рамках благотворительной программе «Мы вместе» были произведены выплаты врачам, пострадавшим от COVID-19. Ввиду сохранения острой ситуации с коронавирусной инфекцией руководство комбината приняло решение на период до конца текущего года оплатить доступ в интернет школьникам, которым в прошлом году за счет средств компании были приобретены планшеты и ноутбуки.