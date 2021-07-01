Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто по причине заморозки проекта высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург.

Как уже сообщало агентство, специальная проектная компания – хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» была создана в 2016 году для реализации инвестиционного проекта скоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург–Челябинск.

В проект уже на начальной стадии были вложены немалые ресурсы, в том числе и бюджетные, напоминает политолог Александр Подопригора. Но грандиозным планам не суждено было сбыться. Сейчас в регионе готовятся реализовать новый грандиозный (многомиллиардный) транспортный проект, связанный с использованием метро, так называемый метротрам. Политолог прогнозирует, что и у нового проекта судьба может оказаться такой же печальной.

«Реализация проекта высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург отложена на более поздний срок. В связи с чем участниками принято совместное решение о закрытии проектного офиса – Хозяйственного партнерства “Уральская скоростная магистраль”», - сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Власти уточнили, для реализации проекта ВСМ потребуется выделить существенные средства из бюджетов Российской Федерации, Челябинской и Свердловской областей. В условиях сложной экономической ситуации такой возможности нет и было принято решение отложить работу над проектом на более поздний срок.

Ранее на федеральном уровне отложена реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью, в том числе связанного с проектом Уральской скоростной магистрали, из-за его высокой стоимости и необходимости дополнительной оценки пассажиропотока на этом направлении.

В правительстве добавили, что в 2022 году автомобильная дорога М-5 «Урал» на участке Челябинск – Екатеринбург станет полностью четырехполосной. Это позволит расширить инфраструктурные возможности регионов, повысить комфорт и скорость передвижения транспорта, а также существенным образом снизит аварийность на всем протяжении дороги.

Перед закрытием проектного офиса участники Хозяйственного Партнерства «Уральская скоростная магистраль» подпишут соглашение о сотрудничестве, которое сохранит должный уровень коммуникации между участниками и позволит оперативно приступить к обсуждению вариантов реализации проекта в будущем при наличии заинтересованности федеральных органов исполнительной власти, крупных инфраструктурных компаний, а также инвестиционной привлекательности проекта.

В январе 2018 года хозпартнерство УСМ предложило правительству РФ заключить концессионное соглашение на финансирование, создание и эксплуатацию ВСМ.

В марте 2018 года проект строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали включен в федеральную схему территориального планирования.

В мае 2018 года был подписан документ о строительстве Уральской высокоскоростной магистрали Челябинск- Екатеринбург, распоряжением правительства РФ проект включен в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года.

В октябре 2018 года хозпартнерство УСМ получило от консалтинговой компании «ПрайсвотерхаусКуперс» положительное заключение публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство ВСМ.

В ноябре 2018 года было дано поручение председателя правительства РФ, проработать вопрос о включении ВСМ в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В декабре 2018 года власти заявили о готовности к проектированию. Планировалось в 2019-2020 годах выполнить проектирование, а построить ВСМ за три года – с 2021 по 2024.