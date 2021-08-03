Идеи рационализаторов принесли ММК многомиллионную прибыль в 2021 году

Рационализаторы помогают ПАО «ММК» (Челябинская область) быть успешным предприятием: в первом полугодии текущего года суммарный экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате рацпредложений превысил 357 миллионов рублей.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, на предприятии разработана и эффективно функционирует система подачи и внедрения рационализаторских предложений. Всего за шесть месяцев 2021 года экспертными комиссиями рассмотрено две тысячи 720 идей, предложенных новаторами комбината, из которых 79,2 процента были одобрены к внедрению (в 2020 году этот показатель составлял 74 процента).

Суммарный экономический эффект по рацпредложениям в первом полугодии 2021 года составил 357,3 миллиона рублей (за аналогичный период 2020 года – 317,1 миллиона рублей).

Наибольший экономический эффект принесли рацпредложения цехов, относящихся к структуре главного металлурга (в первую очередь доменный цех и подразделения горно-обогатительного производства) – 191,2 миллиона рублей, главного энергетика – 95,3 миллиона рублей и главного прокатчика – 48,5 миллиона рублей.

В канун Дня изобретателя и рационализатора на ММК была проведена традиционная промоакция «Свежая идея», в рамках которой все желающие работники Группы ПАО «ММК» делились своими новаторскими предложениями, которые можно было подать удаленно через мобильное приложение «Эволюция» и «Платформу энергоменеджмента». В день проведения промоакции было подано 399 идей, авторам которых вручили сувенирную продукцию и килограмм киви, ставших символом акции в 2021 году.

Также в первом полугодии текущего года состоялся конкурс «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК», по результатам которого были награждены 16 лучших рационализаторов в возрасте до 35-ти лет включительно (всего было подано 26 заявок).

Еще один конкурс – «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» в категориях «Экономия материально-технических ресурсов», «Охрана труда, промышленная безопасность и экология», «Энергосбережение» и «Снижение расходных коэффициентов при производстве». В нынешнем году на конкурс было подано 22 заявки. Авторы лучших предложений, занявшие призовые места в каждой категории, получили дипломы, денежные премии, а также почетный нагрудный знак, которым отмечают лучших рационализаторов комбината.

Рационализаторская деятельность на предприятиях Группы ПАО «ММК» направлена на реализацию творческого потенциала работников. Благодаря новаторским идеям сотрудников совершенствуются имеющиеся технические решения, осуществляется модернизация действующего оборудования и его приспособление к конкретным условиям производства и эксплуатации.

Служат предложения рационализаторов и задачам постоянного повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции, что связано с изысканием все новых и новых путей экономии материальных ресурсов: электроэнергии, топлива, различных материалов.