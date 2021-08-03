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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
02.08.2021

В Челябинскую область поступило еще 17,8 тысячи доз «Спутник Лайт»
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02.08.2021

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ММК
Магнитогорск
Экономика
03.08.2021 10:19

Идеи рационализаторов принесли ММК многомиллионную прибыль в 2021 году

Рационализаторы помогают ПАО «ММК» (Челябинская область) быть успешным предприятием: в первом полугодии текущего года суммарный экономический эффект от внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате рацпредложений превысил 357 миллионов рублей.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, на предприятии разработана и эффективно функционирует система подачи и внедрения рационализаторских предложений. Всего за шесть месяцев 2021 года экспертными комиссиями рассмотрено две тысячи 720 идей, предложенных новаторами комбината, из которых 79,2 процента были одобрены к внедрению (в 2020 году этот показатель составлял 74 процента).

Суммарный экономический эффект по рацпредложениям в первом полугодии 2021 года составил 357,3 миллиона рублей (за аналогичный период 2020 года – 317,1 миллиона рублей).

Наибольший экономический эффект принесли рацпредложения цехов, относящихся к структуре главного металлурга (в первую очередь доменный цех и подразделения горно-обогатительного производства) – 191,2 миллиона рублей, главного энергетика – 95,3 миллиона рублей и главного прокатчика – 48,5 миллиона рублей.

В канун Дня изобретателя и рационализатора на ММК была проведена традиционная промоакция «Свежая идея», в рамках которой все желающие работники Группы ПАО «ММК» делились своими новаторскими предложениями, которые можно было подать удаленно через мобильное приложение «Эволюция» и «Платформу энергоменеджмента». В день проведения промоакции было подано 399 идей, авторам которых вручили сувенирную продукцию и килограмм киви, ставших символом акции в 2021 году.

Также в первом полугодии текущего года состоялся конкурс «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК», по результатам которого были награждены 16 лучших рационализаторов в возрасте до 35-ти лет включительно (всего было подано 26 заявок).

Еще один конкурс – «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» в категориях «Экономия материально-технических ресурсов», «Охрана труда, промышленная безопасность и экология», «Энергосбережение» и «Снижение расходных коэффициентов при производстве». В нынешнем году на конкурс было подано 22 заявки. Авторы лучших предложений, занявшие призовые места в каждой категории, получили дипломы, денежные премии, а также почетный нагрудный знак, которым отмечают лучших рационализаторов комбината.

Рационализаторская деятельность на предприятиях Группы ПАО «ММК» направлена на реализацию творческого потенциала работников. Благодаря новаторским идеям сотрудников совершенствуются имеющиеся технические решения, осуществляется модернизация действующего оборудования и его приспособление к конкретным условиям производства и эксплуатации.

Служат предложения рационализаторов и задачам постоянного повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции, что связано с изысканием все новых и новых путей экономии материальных ресурсов: электроэнергии, топлива, различных материалов.

ММК
Магнитогорск
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В КСП рассказали, у кого из россиян самые высокие зарплаты

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В Карталах почтальон обкрадывала пенсионерку, доверившую ей оплату коммуналки

30.07.2021 12:00

Семьи школьниц из Сатки, пожаривших сосиски на Вечном огне, заплатили штрафы

30.07.2021 11:46

«Пятёрочка» рассказала о самых востребованных товарах в экспресс-доставке

30.07.2021 11:41

Благодаря сотрудникам ФСБ осужден лидер межрегиональной преступной наркогруппировки

30.07.2021 11:40

В Челябинской области открывают еще две ковидные базы

30.07.2021 11:35

«ММК-УГОЛЬ» ввел в эксплуатацию новые очистные сооружения на шахте «Чертинская-Коксовая»

30.07.2021 11:26

Челябинец, вернувший 697 тысяч после ареста Audi, нашел плюсы в ситуации

30.07.2021 11:22

За сутки ковид оборвал жизни 16 южноуральцев

30.07.2021 11:09

Депутат Мухометьярова: Коронавирус добрался и до детей, а педиатры ничем не защищены

30.07.2021 11:00

ММК развивает сотрудничество с Объединенной машиностроительной группой

30.07.2021 10:52

Благоустройство сквера в челябинском поселке вышло на финишную прямую

30.07.2021 10:39

На Олимпиаде златоустовские ватерполистки сыграют с лучшей командой мира

30.07.2021 10:31

С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году

30.07.2021 10:13

Южноуральцы получили 60 тысяч уведомлений об отключении света за долги