Инициатива Первого хлебокомбината: в Челябинской области возрождается подготовка профессиональных хлебопеков

В Челябинской области по инициативе Первого хлебокомбината возрождается подготовка профессиональных хлебопеков.

Специальность «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» открыта в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме имени Яковлева. С этим учебным заведением в 2019 году Первый хлебокомбинат и региональное министерство образования подписали трехстороннее соглашение. И уже через год первая группа студентов начала освоение программы по данной специальности. Сегодня эти ребята учатся на втором курсе и более осознанно относятся к выбору профессии.

Чтобы поближе познакомиться с потенциальными работниками, руководство хлебокомбината организовало торжественное посвящение в профессию, одев будущих хлебопеков в фирменные белые халаты.

«Мы рады принять в нашу дружную трудовую семью молодых сотрудников, - отметил генеральный директор АО «Первый хлебокомбинат» Вячеслав Сенчищев. - Комбинат занимает лидирующие позиции среди самых успешных предприятий Челябинской области, являясь главным производителем хлебобулочной и кондитерской продукции. «Первый» - это предприятие с большой историей, славными традициями и сплоченным коллективом профессионалов. А в следующем году мы отмечаем 90-летие со дня образования. Работать на хлебокомбинате, а тем более начинать здесь свою карьеру очень престижно с точки зрения профессионального роста, перспектив и социальных гарантий».

Церемония посвящения прошла в необычном формате – это был мастер-класс от лучших поваров кулинарной студии Basilic. Перед началом директор техникума Евгений Валахов и начальник отдела кадров хлебокомбината Татьяна Большина вручили ребятам халаты с вышитыми фирменными логотипами. Эта церемония стала символом вступления в ряды хлебопеков. Необычная атмосфера и стильный интерьер студии добавили моменту посвящения значимость и яркие эмоции.

«Это было познавательно, вкусно и красиво, - поделилась впечатлениями Мария, участница мастер-класса. - Нам рассказали о кухнях мира,

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традициях и новинках. О секретах приготовления, правильной и эффектной подаче узнавали уже в процессе. Думаю, что многие из нас захотят приготовить эти блюда дома для своих родных и близких. Мы как будущие работники пищевой отрасли оценили такой подарок. Первый хлебокомбинат не просто заботится о своих работниках и о будущих кадрах, а использует новые интересные методы мотивации. Гарантия трудоустройства на это предприятие сразу после окончания техникума для меня стала основным критерием при выборе специальности "Технология хлеба"».

«Понравилось само общение. То, как открыто и непосредственно вели себя ребята, - рассказал еще один участник мастер-класса, Вячеслав. - Мы же встречаемся только на занятиях, а здесь неформальная обстановка. Да и вообще процесс приготовления пищи всегда сближает. Хорошо, что посвящение в студенты проходило не в актовом зале официально, а в такой необычной форме. ярко и позитивно. Такие моменты всегда запоминаются и работают на командообразование».

Систему привлечения молодежи комбинат выстраивает не первый год. Здесь эффективно работает программа по наставничеству для быстрой адаптации молодежи и ориентирована она по нескольким направлениям: работа со студентами во время прохождения производственной практики, с новым персоналом, помощь в определении карьерного развития. Это помогает молодым сотрудникам быстрее вникнуть в процесс, познакомиться с коллективом, а, главное, минимизирует ошибки при выполнении трудовых обязанностей в первый год работы. Наставники заботятся и о психологическом настрое своих подопечных, стараются вовлечь в общественную жизнь предприятия, в том числе и через участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях.

На хлебокомбинате очень сильная профсоюзная организация, действует коллективный договор, в котором прописаны льготы и социальные гарантии для сотрудников. Это выплата материальной помощи в различных жизненных ситуациях, дотации на питание и частичная компенсация проезда в общественном транспорте, компенсация за прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве и так далее. А по итогам года всем выплачивается стимулирующая выплата в размере заработной платы, так называемая 13-я зарплата.

По словам директора Евгения Валахова, подготовка по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» ведется по дуальной системе.

«Главное преимущество практико-ориентированного обучения - не надо переучивать молодых специалистов после того, как они придут на предприятие, - подчеркнул Евгений Валахов. - А всё потому, что нет разрыва между практикой и теорией. Образовательное учреждение работает с комбинатом в тесном контакте и учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам. Мы совместно разрабатывали профильную программу или, проще говоря, учебный план. Сколько часов теории, практики, какие направления. Программа четко «заточена» под конкретный профиль. Ежегодный набор на данную специальность - 25 человек. Уже на втором курсе ребята приступают к производственной практике. И здесь еще один несомненный плюс - у студентов высокая мотивация получения знаний, умений и практического опыта в работе, так как это напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочем месте».

Как сообщает областная федерация профсоюзов, на предприятии есть возможность обучения по целевому направлению. Для многих это весомый аргумент. Студент подписывает договор с хлебокомбинатом и на протяжении трех лет учебы получает стипендию в размере от трех до пяти тысяч рублей в зависимости от успеваемости, а после окончания техникума ему гарантировано рабочее место по специальности. Достойная заработная плата и социальные гарантии обеспечат стабильность и возможность жить с комфортом и строить планы: обзаводиться семьей, покупать квартиру и так далее.

«Профессия хлебопека всегда почетна и востребована. Но в течение последнего десятилетия, до 2020 года, в области не велась подготовка кадров по этому направлению, - сообщила начальник отдела кадров Татьяна Большина. - Сегодня благодаря инициативе Первого хлебокомбината есть возможность получить престижную профессию в родном городе и здесь же трудоустроиться на современное предприятие с хорошим социальным пакетом».

Молодых специалистов с нетерпением ждут на Первом хлебокомбинате. А чтобы ребята могли ближе познакомиться с производством и увереннее постигали азы профессии, они будут проходить практику на комбинате и учиться у лучших мастеров своего дела.