Интеллектуальное видеонаблюдение повысит безопасность работы Челябинского цинкового завода

Система интеллектуального видеонаблюдения внедрена в плавильном отделении комплекса электролиза цинка входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», рассчитанная на период до 2025 года стратегия цифровой трансформации УГМК предусматривает повышение безопасности и эффективности производства за счет внедрения новых технологий управления технологическими процессами.

Интеллектуальная система видеонаблюдения включает в себя множество видеокамер и сервер с прописанными алгоритмами. Непрерывно работающие видеокамеры способны самостоятельно распознавать, классифицировать и отслеживать объекты по заданным производственным критериям. Так, в плавильном отделении камеры смогут мгновенно распознавать такие опасные ситуации, как задымление, возгорание, сбои технологического процесса, аварии и даже сотрудников без касок и спецодежды.

По словам начальника бюро линейных коммуникаций отдела информационных технологий АО «ЧЦЗ» Евгения Пирогова, система сама анализирует ситуацию и в случае нарушений уведомляет ответственных специалистов по электронной почте. При этом искусственный интеллект способен к самообучению в результате корректировок специалистов. Особенно важны интеллектуальные видеокамеры там, где работает спецтехника – погрузчики, подъемные краны, гидравлическое оборудование. При появлении людей в опасной близости от работающих механизмов система немедленно отреагирует на это световой и звуковой сигнализацией.

Повышению безопасности труда служит и реализованный на складе концентратов обжигового цеха пилотный проект по освещению опасных зон с помощью гобо-проекторов. Проектор с помощью яркой световой картины обозначает границы опасной зоны и существенно сокращает риск производственного травматизма.