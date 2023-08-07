Изменены правила списания долгов по бюджетным кредитам

Правительство РФ расширило возможности списания задолженности по бюджетным кредитам для регионов, что позволит снизить долговую нагрузку в субъектах и даст возможность направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

В правительстве уточнили, речь идёт о регионах, которые активно развивают инфраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), необходимую для запуска новых инвестпроектов. Такие регионы имеют право на списание долгов по бюджетным кредитам. Объём списания зависит от суммы налогов, которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов.

«Новым постановлением предусмотрено, что теперь при списании задолженности также будут учитываться налоговые доходы, полученные при реализации новых инвестиционных проектов, запуск которых осуществляется поэтапно (например, когда запущена первая очередь того или иного предприятия), - уточнили в правительстве. - То есть теперь налоговые поступления от проекта будут учитываться, даже если его инвестиционная фаза ещё не завершена.

Кроме того, постановлением предусмотрена дополнительная возможность списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в 2021-2022 годах.

Напомним, механизм списания задолженности по бюджетным кредитам распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях, в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.