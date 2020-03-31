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Как улучшить кредитную историю

Экономика
Сегодня, 17:52

Как правильно улучшать кредитную историю, чтобы Вам одобрили ипотеку?

Ипотечный продукт одобряют не всем гражданам. Чтобы получить ссуду, нужно соответствовать многим критериям. И главный фактор – не заработная плата, а хорошая кредитная история. К сожалению, банки часто отказывают в предоставлении ипотеки даже людям с приличной зарплатой. Причина – плохая КИ. Вы должны знать, как улучшить кредитную историю, чтобы рассчитывать на крупную ссуду. Повысить кредитный рейтинг можно разными способами – вы выбираете удобный в зависимости от вашей ситуации и возможностей.

 

Как можно улучшить КИ быстро и бесплатно?

Существуют различные способы улучшения КИ. Конечно, для граждан подойдут не все методы. На инфографике наглядно продемонстрировано, как вы можете улучшить кредитную историю, не обращаясь за помощью к специалисту.

Источник: https://banki-kredity.ru/kreditnaya-istoriya

 

На инфографике расписаны пять способов:

  1. Получение кредитной истории в БКИ. Это не способ улучшения, это скорее первый шаг к нему. Сначала вы должны сформировать запрос в БКИ либо это сделать в Сбербанке (платная услуга).
  2. Исправить технические ошибки. Например, если будет опечатка в имени и фамилии, это уже влияет на кредитную историю. Если где-то не засчитано 50 рублей в счет оплаты долга, это тоже негативно отражается на КИ. Поэтому убедитесь, что ошибки отсутствуют.
  3. Ликвидируйте долги. Вы сможете поднять кредитный рейтинг, если погасите всю задолженность. Чтобы дело легче продвигалось, переговорите с сотрудником банка. Возможно, кредитная компания пойдет на уступки.
  4. Перепроверьте кредитную историю, даже если вы вовремя ликвидировали задолженность. Почему? Банки иногда не успевают отправить данные в БКИ, из-за чего портится ваша кредитная история.
  5. Создайте КИ «с нуля». А сделать это просто. Например, воспользуйтесь программами известных банков .

Более подробно со всеми способами можно ознакомиться на интернет-портале -.. Каждый из методов расписан с примерами.

 

Если вы смогли очистить кредитную историю или исправить ее, то существенно повышаете свои шансы на получение крупной ссуды, в том числе ипотечного продукта. А главное – улучшить КИ совсем несложно, как кажется на первый взгляд. Шаги очень простые. Вам нужно только ознакомиться со всеми способами и выбрать для себя оптимальный вариант.

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