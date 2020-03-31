Как правильно улучшать кредитную историю, чтобы Вам одобрили ипотеку?

Ипотечный продукт одобряют не всем гражданам. Чтобы получить ссуду, нужно соответствовать многим критериям. И главный фактор – не заработная плата, а хорошая кредитная история. К сожалению, банки часто отказывают в предоставлении ипотеки даже людям с приличной зарплатой. Причина – плохая КИ. Вы должны знать, как улучшить кредитную историю, чтобы рассчитывать на крупную ссуду. Повысить кредитный рейтинг можно разными способами – вы выбираете удобный в зависимости от вашей ситуации и возможностей.

Как можно улучшить КИ быстро и бесплатно?

Существуют различные способы улучшения КИ. Конечно, для граждан подойдут не все методы. На инфографике наглядно продемонстрировано, как вы можете улучшить кредитную историю, не обращаясь за помощью к специалисту.

Источник: https://banki-kredity.ru/kreditnaya-istoriya

На инфографике расписаны пять способов:

Получение кредитной истории в БКИ. Это не способ улучшения, это скорее первый шаг к нему. Сначала вы должны сформировать запрос в БКИ либо это сделать в Сбербанке (платная услуга). Исправить технические ошибки. Например, если будет опечатка в имени и фамилии, это уже влияет на кредитную историю. Если где-то не засчитано 50 рублей в счет оплаты долга, это тоже негативно отражается на КИ. Поэтому убедитесь, что ошибки отсутствуют. Ликвидируйте долги. Вы сможете поднять кредитный рейтинг, если погасите всю задолженность. Чтобы дело легче продвигалось, переговорите с сотрудником банка. Возможно, кредитная компания пойдет на уступки. Перепроверьте кредитную историю, даже если вы вовремя ликвидировали задолженность. Почему? Банки иногда не успевают отправить данные в БКИ, из-за чего портится ваша кредитная история. Создайте КИ «с нуля». А сделать это просто. Например, воспользуйтесь программами известных банков .

Более подробно со всеми способами можно ознакомиться на интернет-портале -.. Каждый из методов расписан с примерами.

Если вы смогли очистить кредитную историю или исправить ее, то существенно повышаете свои шансы на получение крупной ссуды, в том числе ипотечного продукта. А главное – улучшить КИ совсем несложно, как кажется на первый взгляд. Шаги очень простые. Вам нужно только ознакомиться со всеми способами и выбрать для себя оптимальный вариант.