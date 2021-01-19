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РМК
Карабашмедь
Карабаш
Экономика
19.01.2021 17:06
«Карабашмедь» модернизирует переработку металлургического шлака

Предприятие АО «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») повысит производительность переработки текущих шлаков медеплавильного производства с 600 до 800 тысяч тонн в год. Планы по увеличению объемов переработки связаны с будущим ростом выплавки меди на предприятии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, в рамках проекта на заводе запущен монтаж новой современной конусной дробилки. Она обладает высокой производительностью, оснащена гидравлической регулировкой размера разгрузочной щели, гидравлической защитой от недробимого материала, приборами контроля и защиты. Кроме того, новое оборудование снизит класс дробления, что позволит увеличить производительность главного корпуса и в конечном итоге окажет влияние на извлечение меди в медный концентрат.

Также на обогатительную фабрику закуплена новая шаровая мельница, ведётся монтаж третьего керамического вакуумного фильтра, который необходим для обезвоживания медного концентрата - готовой продукции для металлургического цеха завода.

Следующим этапом технического перевооружения станет строительство нового корпуса измельчения и фильтрации. В нем будет установлена вертикальная мельница третьей стадии измельчения - высокотехнологичное устройство будет доставлено на завод в августе 2021 года. Там же разместят оборудование для обезвоживания строительных песков. Работы по возведению здания начнутся в 2021 году.

Обогатительная фабрика завода «Карабашмедь» перерабатывает шлак текущего металлургического производства в медный концентрат, который возвращается на переплавку, и в строительный песок – сырье для производителей строительных материалов.

Медеплавильный завод «Карабашмедь» вошел в состав Группы РМК в 2004 году. Компания направила на модернизацию предприятия около 30 миллиардов рублей. В настоящее время на заводе реализуется инвестиционный проект по увеличению производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год и строительству нового участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Проект стартовал в 2019-м году. Бюджет проекта оценивается в 9,4 миллиарда рублей. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021-м году. Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК).

Справка.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.

РМК
Карабашмедь
Карабаш
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Погода проверит южноуральцев на прочность
15.01.2021 09:47
Школьники Троицка сегодня учатся дистанционно в первую смену
15.01.2021 09:32
В Челябинске отменены занятия только для школьников младших классов
14.01.2021 22:09
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
14.01.2021 21:55
В центре Челябинска маршрутку вынесло на встречку после ДТП
14.01.2021 17:54
В Челябинской области НМУ в двух городах объявлены и в двух продлены
14.01.2021 17:18
Новая схема мошенничества
14.01.2021 17:16
В Челябинской области растет число заболевших учителей в школах, один класс отправлен на карантин
14.01.2021 17:03
С наступлением морозов в Челябинске активизировались уличные грабители
14.01.2021 17:01
В пятницу в Челябинской области морозы ослабнут и пойдет снег
14.01.2021 16:50
Анонсы событий и мероприятий на 15 января
14.01.2021 16:47
Между Верхним Уфалеем и Екатеринбургом запускают рельсовый автобус «Орлан»
14.01.2021 16:26
Навальный объявлен в федеральный розыск
14.01.2021 16:23
«Снежный мяч» в Магнитогорске определит лидеров
14.01.2021 16:12
«Абзаково» к зимнему сезону благоустроили
14.01.2021 15:27
В Челябинской области завершили расследование дела о хищении нефти на три миллиона
14.01.2021 14:49
ВТБ на четверть увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
14.01.2021 14:42
Правительство окажет помощь семьям южноуральцев, где дети потеряли родителей в ДТП
14.01.2021 14:33
Отмена ЕНВД для бизнеса в Челябинской области – «за» и «против»
14.01.2021 12:40
«Пятёрочка» ждет в гости каждый день
14.01.2021 12:36
Директор «Таганая» переходит на работу в Минприроды РФ
14.01.2021 12:19
Сотрудники ГИБДД Каслей пришли на помощь замерзающим пассажирам в сломавшемся на трассе автобусе
14.01.2021 12:05
В селе Челябинской области из-за аварии без газа остались 78 домов
14.01.2021 11:52
Прокуратура не позволила известному челябинскому бизнесмену Павлу Вибе выйти на свободу
14.01.2021 11:51
Сутки в интернете: «Ростелеком» определил топ пять самых «прокачанных» поселков Челябинской области
14.01.2021 11:38
В Челябинске в отношении перевозчика, у которого вспыхнула маршрутка с людьми, возбуждены дела
14.01.2021 11:34
В центре Челябинска столкнулись четыре легковушки
14.01.2021 11:30
В Челябинской области за сутки умерло 17 человек с ковидом
14.01.2021 11:05
Пограничники ФСБ задержали рецидивиста с крупной партией наркотиков
14.01.2021 10:59
Родителям, сбросившим убитого младенца в реку Миасс, продлили срок заключения под стражей
14.01.2021 10:47
На Таганае медведицы ожидают прибавления
14.01.2021 10:35
В Каслях два снегохода под управлением бесправных женщин провалились под лед
14.01.2021 10:28
В Челябинской области стартовала вакцинация от ковида лиц старшего возраста
14.01.2021 10:22
Из-за морозов многие южноуральские школьники сегодня остались дома и учатся дистанционно
14.01.2021 10:20
По погоде Васильева дня судят о будущем урожае
14.01.2021 09:16
Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска
13.01.2021 23:34
Челябинская область расширяет круг лиц, которые будут привиты от ковида в первую очередь
13.01.2021 21:19
Жители шести городов Челябинской области встретят Старый Новый год с НМУ
13.01.2021 20:19
В первый день Старого Нового года в Челябинской области морозно
13.01.2021 20:06
В ночь на 14 января отмечают Старый Новый год
13.01.2021 19:29
Текслер дал поручения главам по проведению масштабной вакцинации жителей от ковида
13.01.2021 18:07
Алексей Текслер выразил соболезнования родным Валерия Сорокуна
13.01.2021 17:57
В Челябинске для православных на Крещение откроют пять купелей
13.01.2021 17:51
Полицейские призывают челябинцев не дебоширить в Старый Новый год
13.01.2021 17:17
Челябинская область вошла в число лидеров по бешенству живостных
13.01.2021 17:09
Анонсы событий и мероприятий на 14 января
13.01.2021 17:04
В Челябинске выступят звезды мировой легкой атлетики
13.01.2021 16:58
Бездомный челябинец, чтобы сделать предложение возлюбленной, ограбил ювелирный магазин
13.01.2021 16:54
В Челябинске усилены меры противопожарной безопасности
13.01.2021 16:51
Исторический музей приглашает на мероприятия к 87-летию образования Челябинской области
13.01.2021 16:39
Актер челябинского театра: Грусть двигает к прогрессу
13.01.2021 15:30
Навальный вернется с «Победой»
13.01.2021 15:26
Умер главврач санатория «Кисегач» Валерий Сорокун
13.01.2021 14:22
Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида
13.01.2021 14:20
ММК отгрузил 155 тысяч тонн жести на российский рынок
13.01.2021 13:55
«У дома»: агрофирма «Ариант» открыла магазины в обновленном формате
13.01.2021 13:28
В Челябинске хирурги провели операцию малышу, у которого пищевод был забит едой
13.01.2021 13:09
Гехт: Никакого принуждения к вакцинации не будет
13.01.2021 12:52
В Кизильском районе бухгалтер отдела образования украла полмиллиона рублей
13.01.2021 12:45
Металлурги ЧЦЗ получили эффективный инструмент решения проблем
13.01.2021 12:42
СМИ раскрыли кошельки глав российских гокорпораций
13.01.2021 12:22
Вместо «Аэрофлота» из Челябинска в Москву будет летать «Россия»
13.01.2021 12:05
В отношении начальницы ЗАГС Копейска возбуждено уголовное дело
13.01.2021 12:03
Как Васильев день проведешь, таким и весь год будет
13.01.2021 11:51
Многодетным россиянам предложили расширить компенсацию на жилье
13.01.2021 11:50
В Челябинске в аварии с маршруткой пострадали пять человек
13.01.2021 11:48
Минкульт тронули письма девочек из села Тюлюк
13.01.2021 11:45
В Челябинской области продолжает расти число умерших пациентов с ковидом за сутки
13.01.2021 11:21
В Челябинской области снегопады прекратились, морозы усиливаются
13.01.2021 10:59
После проверки КСП в Аргаяшском районе возбудили дело
13.01.2021 10:36
Администрация Копейска прокомментировала задержание главы ЗАГСа
13.01.2021 10:33
Гехт: Бояться «британского» штамма коронавируса не стоит
13.01.2021 10:16
В Челябинской области ситуация по ОРВИ неблагополучная, но эпидпорог не превышен
13.01.2021 10:11
Мороз выборочно отменил занятия в школах Кыштыма, Коркино, Троицка
13.01.2021 06:17
Отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска
12.01.2021 23:53
Южноуральские дети с ограниченными возможностями здоровья получили особые подарки
12.01.2021 23:50
Волна коронавируса в Челябинской области пошла на спад
12.01.2021 20:33
Инновационные разработки компании «Интерсвязь» вновь получили мировое признание
12.01.2021 20:20
Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в новогодние праздники от пожаров