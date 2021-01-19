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«Карабашмедь» модернизирует переработку металлургического шлака

Предприятие АО «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») повысит производительность переработки текущих шлаков медеплавильного производства с 600 до 800 тысяч тонн в год. Планы по увеличению объемов переработки связаны с будущим ростом выплавки меди на предприятии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, в рамках проекта на заводе запущен монтаж новой современной конусной дробилки. Она обладает высокой производительностью, оснащена гидравлической регулировкой размера разгрузочной щели, гидравлической защитой от недробимого материала, приборами контроля и защиты. Кроме того, новое оборудование снизит класс дробления, что позволит увеличить производительность главного корпуса и в конечном итоге окажет влияние на извлечение меди в медный концентрат.

Также на обогатительную фабрику закуплена новая шаровая мельница, ведётся монтаж третьего керамического вакуумного фильтра, который необходим для обезвоживания медного концентрата - готовой продукции для металлургического цеха завода.

Следующим этапом технического перевооружения станет строительство нового корпуса измельчения и фильтрации. В нем будет установлена вертикальная мельница третьей стадии измельчения - высокотехнологичное устройство будет доставлено на завод в августе 2021 года. Там же разместят оборудование для обезвоживания строительных песков. Работы по возведению здания начнутся в 2021 году.

Обогатительная фабрика завода «Карабашмедь» перерабатывает шлак текущего металлургического производства в медный концентрат, который возвращается на переплавку, и в строительный песок – сырье для производителей строительных материалов.

Медеплавильный завод «Карабашмедь» вошел в состав Группы РМК в 2004 году. Компания направила на модернизацию предприятия около 30 миллиардов рублей. В настоящее время на заводе реализуется инвестиционный проект по увеличению производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год и строительству нового участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Проект стартовал в 2019-м году. Бюджет проекта оценивается в 9,4 миллиарда рублей. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021-м году. Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК).

Справка.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.