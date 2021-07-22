«Карабашмедь» реализует масштабный инвестпроект стоимостью 9,4 миллиарда рублей

На градообразующем заводе Карабаша (Челябинская область) стартовал масштабный инвестпроект: после завершения модернизации «Карабашмедь» войдет в тройку крупнейших медеплавильных предприятий России.

Суть инвестиционного проекта в увеличении производительности до 240 тысяч тонн черновой меди в год. Проект подразумевает обновление оборудования конвертерного участка, а также ввод в эксплуатацию участка выплавки медных анодов мощностью 275 тысяч тонн в год. Бюджет проекта оценивается в 9,4 миллиарда рублей.

Первые аноды завод планирует выпустить в начале 2022-го года и будет поставлять их для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», входит в Группу «Русская медная компания»). В связи с увеличением объемов анодов техническое перевооружение идет и на КМЭЗ. Проект позволит увеличить производительность цеха электролиза меди КМЭЗа на 65 процентов – до 230 тысяч тонн катодов в год. Планы презентовали губернатору Челябинской области во время его рабочего визита в Карабаш.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своего визита на предприятия отметил, что «Карабашмедь» постоянно «изменяется и модернизируется, увеличивает объемы производства, причем не в ущерб экологии, а даже наоборот».

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«Все эти преобразования важны еще и потому, что создают новые рабочие места, дают дополнительные возможности в виде налогов», - сказал глава региона.

Увеличение мощности металлургического производства ведёт к образованию дополнительных объёмов металлургического шлака, который перерабатывается на обогатительной фабрике «Карабашмеди». Из шлака производят медный концентрат и строительный песок. Для освоения новых объемов на фабрике строят корпус третьей стадии измельчения, где установят первую в истории завода вертикальную финскую мельницу Metso Vertimill VTM-1500-WB. После реконструкции фабрика сможет перерабатывать до 800 тысяч тонн шлаков в год.

Бережное отношение к окружающей среде – приоритет Группы РМК. Параллельно с увеличением производительности металлургического производства на заводе «Карабашмедь» развивают мощности системы газоочистки и утилизации металлургических газов. На площадке действующего сернокислотного производства установлены и запущены в эксплуатацию десять новых мокрых электрофильтров, которые позволяют снизить выбросы в атмосферу.

Кроме того, на предприятии расширяют сернокислотный цех, в котором металлургические газы утилизируют с получением товарной серной кислоты. С 2004-го года инвестиции РМК в модернизацию и повышение экологической безопасности завода уже позволили снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу почти в 30 раз к уровню 2000-го года.

Вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар отметила, что с 2004-го года, когда завод «Карабашмедь» вошёл в состав Группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 миллиардов рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного вреда экологии.

«В июне 2021-го года РМК объявила о старте масштабного проекта ликвидации накопленного в XX веке экологического вреда в Карабаше. Это станет весомым вкладом РМК в достижение целей, поставленных майскими указами президента и национальными проектами», - подчеркнула Наталия Гончар.

Чтобы оценить весь вред, который на протяжении ХХ века экологии Карабаша нанесла деятельность старого производства бывшего Карабашского медеплавильного комбината, РМК в 2020-м году профинансировала инвентаризацию объектов накопленного вреда. По её итогам разрабатывают четыре проекта рекультивации. Уже начались работы на хвостохранилище №3, которое появилось в городе в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината.

Параллельно РМК запускает ещё три проекта: это реабилитация карабашского пруда, рекультивация территорий вокруг поймы реки Сак-Элга и Рыжий ручей, а также рекультивация земель возле Поклонной горы. Общие инвестиции компании в этот проект составляют около двух миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Русской медной компании.