КСП Челябинской области проверит траты на капстроительство

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области оценят эффективность использования бюджетных средств по региональной программе капитального строительства.

«Приступаем к контрольному мероприятию “Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы “Капитальное строительство в Челябинской области”», - сообщает Telegram-канал КСП.

За восемь лет – с 2014 по 2022 - реализацию мероприятий государственной программы было направлено 14,8 миллиарда рублей.

Ревизоры оценят деятельность Министерства строительства и инфраструктуры области, ОГКУ «Челябоблинвестстрой», а также органов и организаций муниципальных образований.

Аудиторы оценят качество формирования и эффективность реализации госпрограмм, а также законность, целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию госпрограмм.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1,6.1).