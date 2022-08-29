29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
29.08.2022
В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным
29.08.2022
Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка
Лазарев: Фермеры вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности
29.08.2022
Лазарев: Обновленные спортзалы и площадки в селах становятся местом притяжения жителей
18.08.2022
Челябинские эсеры выступили за поправки к закону о Почетном гражданине
04.08.2022
Бойцов челябинских батальонов, принимающих участие в СВО, поддержат рублем
02.08.2022
Александр Лазарев: Леса вокруг Челябинска – это наше будущее
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022