Лазарев: Фермеры вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности

Небольшие крестьянско-фермерские хозяйства в Челябинской области вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона и вдобавок готовы заняться просвещением школьников.

В этом убедился председатель Законодательного собрания региона Александр Лазарев, посетив крестьянско-фермерское хозяйство, занимающееся выращиванием осетровых рыб, в Кунашакском районе.

Хозяйство молодое, начало работу около двух лет назад, в сентябре 2020 года. Тогда за короткий срок было реконструировано помещение на производственной базе и построено устройство для выращивания осетровых.

Сейчас, как отметил глава хозяйства Марат Хабибуллин, за год можно вырастить около семи тонн осетровых рыб. Предприниматель поделился с депутатами не только планами развития бизнеса, но и рассказал об идее проводить на базе фермы уроки биологии для школьников.

«На примере этого хозяйства мы видим, что не только крупные сельхозпроизводители, но и небольшие семейные предприятия вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, снабжение рынка качественными продуктами», – отметил Александр Лазарев.

Спикер подчеркнул, в регионе губернатором совместно с Законодательным Собранием был принят ряд эффективных мер поддержки в сфере агропромышленного комплекса (АПК). На некоторые из них может претендовать и это предприятие.

«Мы увидели, что руководитель хозяйства человек активный, в прошлом году подавал документы на получение субсидии для развития сельского туризма, но конкурсный отбор не прошел», - поделился глава регионального парламента и пожелал фермеру победы в этом году.

«Государственная субсидия может стать хорошим подспорьем для развития данного вида бизнеса. В конечном итоге – это и увеличение производства рыбы, и создание новых рабочих мест», - считает спикер.

В законодательном собрании напомнили, для рыбоводов Челябинской области предусмотрено несколько мер господдержки.

Они могут претендовать на получение субсидии на возмещение части затрат на строительство или модернизацию рыбоводческой фермы.

Кроме того, рыбоводы смогут рассчитывать и на гранты на развитие семейных ферм, исходя из расчета создания не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант. Гранты предоставляются на условиях долевого финансирования расходов на реализацию проекта грантополучателя в размере, необходимом для его реализации, но не более 12 млн рублей, и не более 60 процентов стоимости проекта грантополучателя (бизнес-плана).

Еще одна мера господдержки – возмещение за счет федерального и областного бюджетов 50 процентов страховой премии при страховании рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).