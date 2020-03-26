Магнитогорцы предлагают законотворческие инициативы

Общественная молодёжная палата при городском Собрании депутатов Магнитогорска (Челябинская область) стала организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Активисты «молодёжки» проводят его совместно с депутатом Государственной Думы Виталием Бахметьевым и при поддержке подразделения по молодёжной политике администрации города.

«Наша цель - привлечь молодёжь к управлению городом посредством ее участия в законотворческой деятельности и пропаганда принципов формирования правового государства», - говорит председатель молодежной палаты Денис Савельев.

Участники предлагают свои законотворческие инициативы в разных направлениях: государственное строительство и конституционные права граждан; молодежная политика и патриотическое воспитание; экологическая политика; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство и других.

А уже в июне экспертное жюри определит трёх лучших участников конкурса, которые отправятся на экскурсию в Государственную Думу.

Активисты молодёжной палаты добиваются серьёзных результатов в управленческих конкурсах. В начале марта в Уфе прошёл полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» на президентской платформе «Россия страна возможностей». Представительница молодежи Магнитки Юлия Асташкина успешно защищала проект в сфере внутреннего тематического туризма.