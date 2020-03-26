ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Магнитогорцы предлагают законотворческие инициативы

Экономика
Сегодня, 17:40

Общественная молодёжная палата при городском Собрании депутатов Магнитогорска (Челябинская область) стала организатором муниципального этапа Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Активисты «молодёжки» проводят его совместно с депутатом Государственной Думы Виталием Бахметьевым и при поддержке подразделения по молодёжной политике администрации города.

«Наша цель - привлечь молодёжь к управлению городом посредством ее участия в законотворческой деятельности и пропаганда принципов формирования правового государства», - говорит председатель молодежной палаты Денис Савельев.

Участники предлагают свои законотворческие инициативы в разных направлениях: государственное строительство и конституционные права граждан; молодежная политика и патриотическое воспитание; экологическая политика; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство и других.

А уже в июне экспертное жюри определит трёх лучших участников конкурса, которые отправятся на экскурсию в Государственную Думу.

Активисты молодёжной палаты добиваются серьёзных результатов в управленческих конкурсах. В начале марта в Уфе прошёл полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» на президентской платформе «Россия страна возможностей». Представительница молодежи Магнитки Юлия Асташкина успешно защищала проект в сфере внутреннего тематического туризма.

Отправить новость
Спорт
Сегодня, 13:44
Магнитогорские дети показывают хорошие спортивные результаты
Общество
23.03.20 10:42
В Магнитогорске живёт женщина, ставшая прообразом героини фильма «В бой идут одни старики»
Экономика
23.03.20 10:34
ММК готов к принятию мер по минимизации рисков для своего бизнеса
Общество
23.03.20 10:31
На ММК введен режим повышенной готовности
23.03.20 17:15
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
23.03.20 12:02
Ассортимент продуктов в магазинах Челябинска восстановят в течение нескольких дней
23.03.20 10:35
Челиндбанк делает выгодное предложение участникам госзакупок
23.03.20 10:34
ММК готов к принятию мер по минимизации рисков для своего бизнеса
20.03.20 17:07
Малый бизнес попросил у Текслера поддержки
20.03.20 15:18
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
20.03.20 11:46
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
19.03.20 16:53
АГК строит новый горизонт для добычи меди на руднике «Чебачье»
19.03.20 16:30
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
19.03.20 12:19
Пшеницын: Экономическая ситуация в мире повлияла на бюджет области
Общество
Сегодня, 16:50
Хочу к врачу
Как будут работать южноуральские медучреждения в нерабочую неделю?
Интервью
Сегодня, 15:38
Пять острых вопросов
Блиц-опрос с Ириной Гехт по коронавирусу
Новости
Сегодня, 15:48
Федерация
Россия прекращает чартерные полеты и эвакуирует граждан из-за рубежа
Сегодня, 15:34
Общество
В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме
Сегодня, 15:15
Федерация
Военные построят 16 инфекционных центров в России
Сегодня, 14:46
Общество
Челябинские полицейские объявили о вакантных местах
Сегодня, 14:44
Экономика
Новый формат обслуживания обеспечивает МегаФону приток абонентов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:44
Экономика
Новый формат обслуживания обеспечивает МегаФону приток абонентов
Сегодня, 14:06
Экономика
Центробанк подтвердил значимость Челиндбанка на рынке платежных услуг
Вчера, 12:50
Экономика
О мерах антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
24.03.20 17:49
Экономика
Профсоюзы, правительство и работодатели Челябинской области подписали допсоглашение
24.03.20 10:50
Экономика
Плотина Троицкой ГРЭС  готова к пропуску паводковых вод
Теги
Магнитогорск
Виталий Бахметьев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика