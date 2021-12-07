В Магнитогорске отметили законотворческий опыт молодёжи

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялся финал городского этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».

Проект реализуется Общественной молодежной палатой при городском Собрании совместно с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым. В составе жюри депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, специалисты городского Собрания и администрации, члены местного отделения Ассоциации юристов России.

Цель проекта - помощь в распространении и развитии правовой культуры в молодёжной среде, привлечение подрастающего поколения к осознанной законотворческой деятельности.

Из большого числа заявленных работ к финалу конкурсной комиссией были рекомендованы три проекта. По итогам защиты, которая состоялась на днях в городском Собрании депутатов, определились лидеры.

Первое место завоевал студент МГТУ им. Носова Тимофей Шушарин с концепцией «нулевой смертности» на дорогах страны. Второе место - у аспирантки МГТУ Амины Буссеруэль с идеей поощрения за волонтерскую деятельность. Третьим стал Иван Кротов с работой по прозрачности проведения капремонтов. Все призёры и участники получили благодарственные письма и памятные призы.

Подводя итоги финала, Виталий Бахметьев отметил: «В большей степени прозвучали не инициативы, а скорее предложения. Но пока это первые шаги ребят».

Он предложил изменить формат конкурса. Теперь жюри будет предлагать участникам темы для разработки. Например, совершенствование 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».