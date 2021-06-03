Магнитогорск провел Школу молодого парламентария

Под Магнитогорском (Челябинская область) на базе санатория «Юбилейный» состоялся ежегодный выездной образовательный форум «Школа молодого парламентария». Он собрал политиков разных поколений, статуса и отношения к жизни.

Участниками школы стали активисты Общественной молодёжной палаты при Магнитогорском городском Собрании депутатов, Союза молодых металлургов ПАО «ММК», волонтёрских организаций, Поколения будущего и МГТУ им. Г.И. Носова.

В течение трёх дней молодые активисты общались с действующими депутатами и руководителями общественных организаций, повышали свою политическую и правовую грамотность, получали необходимый опыт общения с лидерами общественного мнения, ньюсмейкерами самого высокого уровня.

Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев поделился «кухней» законотворческой деятельности и своим отношением к жизни. Председатель городского Собрания Александр Морозов раскрыл нюансы депутатской работы, обязательные правила при общении с жителями, акцентировал внимание молодежи на необходимости сохранять красоту и чистоту в городе. Доктор политических наук Наталья Балынская научила лидерским качествам. Гостями форума стали журналисты, бизнесмены, общественники.

«Школа молодого парламентария–2021» прошла при поддержке Главного управления молодёжной политики Челябинской области, подразделения по молодёжной политике Магнитогорска и «Союза молодых металлургов» в рамках национального проекта «Образование».