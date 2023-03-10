Мэрия Магнитогорска объявила аукцион по закупке 13 автобусов

Администрация Магнитогорского городского округа (Челябинская область) планирует закупить 13 частично низкопольных автобусов.

Соответствующий аукцион по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок.

Заявки принимаются до восьми утра (по московскому времени) 17 марта. Итоги планируется подвести 20 марта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 182 миллиона рублей.

Заказчик планирует приобрести 13 частично низкопольных автобусов (по цене не более 14 миллионов рублей каждый), которые выпущены в 2023 году.

Автобусы должны быть оснащены автоматической коробкой передач. Тип топлива - компримированный природный газ метан.

В каждом транспортном средстве - 25–30 посадочных мест (материал сидений должен быть устойчив к истиранию и воздействию моющих и дезинфицирующих средств). Пол с повышенной устойчивостью к деформации, к истиранию, исключающей скольжение, стойкостью к различным агрессивным средам

В кабине водителя должен быть установлен монитор системы видеонаблюдения.

В салоне транспорта должны быть по три валидатора и usb-разъема для зарядки, видеопанель и система видеонаблюдения. Всего автобусы должны вмещать минимум 50 пассажиров. Поставить транспорт нужно будет до 20 июня этого года.