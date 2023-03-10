10.03.2023
В Верхнем Уфалее перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
10.03.2023
Челябинка сбывала героин и склонила к употреблению «дури» свою мать
10.03.2023
Грачи прилетели: Аркаим встретил весну
10.03.2023
Для милых дам: прекрасным обитательницам Челябинского зоопарка подарили ароматные символы весны
10.03.2023
Аферисты не дали магнитогорцу вырастить манго в родном городе
10.03.2023
Челябинцы из «Нового поколения» пожаловались на отсутствие нормальной дороги
Мэрия Магнитогорска объявила аукцион по закупке 13 автобусов
28.11.2022
В 2023 году по улицам Магнитогорска будут курсировать только новые трамваи
29.10.2022
Внимание, не купите квартиру в доме под снос!
26.10.2022
В Магнитогорске с первого января подорожает проезд в трамвае
24.04.2019
Текслер выделил Магнитогорску 67 миллионов на детсад
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023