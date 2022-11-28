В 2023 году по улицам Магнитогорска будут курсировать только новые трамваи

В Магнитогорск (Челябинская область) прибыл 33-й из 40 трамваев, которые должны поступить в город в 2022 году. В 2023 году по улицам города будут курсировать только новые вагоны.

«Сегодня в Магнитогорск прибыл новый электротранспорт. Это уже 33 из 40 трамваев, которые планируется поставить в город металлургов до конца текущего года.», -сообщает городская администрация.

Новые модели трамваев - комфортные и теплые. В салоне - мягкие сиденья, под которыми имеются разъемы для зарядных устройств, качественное освещение, информационная система нового поколения, которая позволит пассажиру следить за движением трамвая по маршруту.

В мэрии подчеркнули, что обновление подвижного состава в Магнитогорске идет согласно графику. «В новом 2023 году по улицам города будут ездить только новые трамваи», - заверяют в администрации.

Как уже сообщало агентство, Магнитогорск начал активно обновлять трамвайный парк пять лет назад в рамках реализации нацпроекта «Экология». Всего за период с 2017 по 2021 год было приобретено 77 новых трамваев – удобных, современных, с уникальным внешним оформлением. Из них 49 вагонов модели 71-623 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и 28 – ООО «Горизонт» (Екатеринбург).

В 2022 году планируется поставить в Магнитогорск 40 новых трамваев и к концу года будет обновлено 117 единиц электротранспорта или 95% подвижного состава, ежедневно выходящего на линии города.

С первого января 2023 года вырастет плата за проезд в трамвае – с 20 до 30 рублей (последнее повышение было в 2016 году). «Это вынужденная мера, обусловленная ростом цен и тарифов на электроэнергию, коммунальные ресурсы, топливо, запчасти и услуги, связанные с содержанием подвижного состава, контактной сети и тяговых подстанций», - поясняли в мэрии.

В будущем году сохранят все действующие ранее льготы на проезд.

Напомним, в 2021 году в Челябинск поступило 30 новых трамваев на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»). В 2022 году областной центр получит 30 новых трамвайных вагонов, которые изготавливает Усть-Катавский вагоностроительный завод. После обновления этого года на линии будет работать до 60 новых вагонов - 38% от ежедневного выпуска буднего дня. В 2023 году УКВЗ поставит в областной центр 74 трамвая. Таким образом, к концу следующего года в Челябинске будет курсировать 134 новых вагона, а ежедневно на линию в областном центре выходят 155 трамваев.

В целом на развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской агломерации направят 23 миллиарда рублей до конца 2025 года.