28.11.2022
Монастырь в Челябинской области получил в дар икону, писанную на Святой Горе Афон
28.11.2022
В пяти городах Челябинской области во вторник и среду – НМУ
28.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (18+)
28.11.2022
ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
28.11.2022
Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца
В 2023 году по улицам Магнитогорска будут курсировать только новые трамваи
25.11.2022
На развитие транспортной инфраструктуры в Челябинской агломерации направят 23 миллиарда рублей
23.11.2022
Парк общественного транспорта Миасса пополнили пять троллейбусов из Вологды
16.11.2022
В 2023 году Челябинская агломерация получит 168 троллейбусов, 74 трамвая и 30 автобусов
14.11.2022
В декабре по улицам Челябинска вновь начнут курсировать автобусы-гармошки
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022