25.10.2022
Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО
25.10.2022
Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима
25.10.2022
Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению
25.10.2022
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона
25.10.2022
«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре
25.10.2022
В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков
В Магнитогорске с первого января подорожает проезд в трамвае
14.05.2018
В Челябинске частные перевозчики снижают цены на проезд в маршрутках
22.11.2017
Заявление на челябинских маршрутчиков, поднявших цены на проезд, поступило в УФАС
27.03.2017
С понедельника цена проезда повысилась на 11 маршрутах Челябинска. Впереди новое повышение
27.02.2017
В Магнитогорске на ряде маршрутов повышается стоимость проезда. Мэрия пообещала разобраться
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022