В Магнитогорске с первого января подорожает проезд в трамвае

С первого января 2023 года в Магнитогорске (Челябинская область) в полтора раза вырастет стоимость одной поездки в трамвае.

На сегодня одна поездка в магнитогорском электротранспорте обходится в 20 рублей, в следующем году цена повысится до 30 рублей.

«Магнитогорск - один из последних городов Южного Урала, который повысит стоимость тарифа по перевозке граждан на электротранспорте», - подчеркнули в городской администрации.

Так, в Челябинске стоимость проезда в общественном транспорте выросла с 10 августа – с 23 рублей до 30 рублей (при оплате наличными) и до 25 рублей (по транспортной карте).

В Екатеринбурге билеты в общественном пассажирском транспорте подорожали с 11 февраля до 32 рублей.

В Магнитогорске отметили, с нового года школьники и студенты продолжат ездить на трамвае, оплачивая 50% от стоимости утвержденного тарифа. Горожане, достигшие возраста 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, и в будущем году смогут пользоваться 30 бесплатными поездками в месяц. Все следующие проезды будут оплачиваться в 50% от тарифа. В Челябинске бесплатный проезд для пенсионеров не предоставляют (лишь 50% от тарифа при оформлении социальной карты).

Жители Магнитогорска, которые пользуются электронными проездными билетами, будут платить меньше, в то же время за ними сохраняется право на бесплатные пересадки в течение одного часа.