Внимание, не купите квартиру в доме под снос!

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) предупреждает потенциальных покупателей квартир – избегайте сделок, если дома построены без законных оснований.

Это относится к недвижимости по адресу Суворова, 112. В настоящее время Арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск о сносе построек.

С иском обратилась администрация города, утверждая, что застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Новый Формат» строил дома самовольно. Кроме того, реализовывал квадратные метры, не имея доказательств безопасности объектов и их соответствия всем требованиям и нормативам. По сообщению администрации города, застройщик самовольно выполнил присоединение к сетям газоснабжения.

Администрация Магнитогорска разместила на своем официальном сайте предупреждение, что самовольная постройка подлежит сносу за счет лица, осуществившего ее.