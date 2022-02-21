21.02.2022
Российские пограничники ликвидировали пятерых украинских диверсантов
21.02.2022
ФСБ: украинский снаряд разрушил российский объект погранслужбы
21.02.2022
Главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина признать независимость республик
21.02.2022
Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект
21.02.2022
В 2022 году РЖД вложит более 257 млн рублей в реконструкцию контактной сети Петропавловского отделения ЮУЖД
21.02.2022
Группа РМК увеличила выпуск меди на 28% в 2021 году
Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект
09.02.2022
Работник ЧЦЗ Гафиятулла Фаткулин удостоен звания «Заслуженный металлург России»
11.01.2022
Организованный ЧЦЗ первый областной фестиваль зимней рыбалки выиграла девушка
23.11.2021
Команда «30 элемент» от ЧЦЗ стала лидером отборочных игр V сезона «Мозгобойни»
23.11.2021
Корпоративное издание ЧЦЗ признано лучшим в отрасли
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022