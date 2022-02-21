Металлурги ЧЦЗ реализовали уникальный энергетический проект

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе пущена в эксплуатацию трансформаторная подстанция ЦТП-2а, что позволит существенно повысить надежность и снизить затраты на электроснабжение предприятия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», новая центральная трансформаторная подстанция спроектирована в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами в сфере энергоснабжения. Уникальность ЦТП-2а состоит в возможности получения питания как от подстанции ГПП-1, которая подключена к сетям территориальной сетевой организации (распределительным сетям), так и от подстанции ГПП-2, присоединенной к единой национальной (общероссийской) электрической сети (магистральным сетям). Учитывая разницу в тарифах на услуги по передаче электроэнергии по магистральным и распределительным сетям, запуск ЦТП-2а позволит экономить немалые денежные средства и станет приятным бонусом для экономики производства.

По словам главного энергетика завода Александра Вернергольда, только за один месяц экономия средств за счет разницы в тарифах составила почти 960 тысяч рублей. Затраты на строительство подстанции составили 159,7 миллиона рублей. Здание старой подстанции, построенное в 1957 году, было снесено в декабре 2021 года. На освободившемся пространстве планируется возведение локальных очистных сооружений, которые позволят запустить систему замкнутого водооборота производства. Строительство экологического объекта планируется закончить уже к 2024 году. Инженерное решение позволит полностью исключить сброс промышленных стоков в реку Миасс.