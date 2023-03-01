ММК и «КАМАЗ» подписали договор о намерениях

Руководители и специалисты технических и коммерческих служб ПАО «ММК» и ПАО «КАМАЗ» подвели итоги сотрудничества в 2022 году и наметили планы на будущее.

Координационное совещание представителей двух компаний состоялось на площадке Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область).

Традиционное мероприятие было посвящено обсуждению актуальных сфер взаимодействия, решению важных стратегических задач и определению перспективных направлений деятельности. В этом году в рабочих группах по вопросам качества, объемов и сроков поставок металлопродукции приняла участие делегация от ПАО «КАМАЗ» из более чем 30 человек.

Главным итогом координационного совета стало подписание сторонами договора о намерениях, который фактически представляет собой план работ на 2023 год с конкретными сроками и ответственными лицами.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, несмотря на непростые экономические условия в России, комбинат сохраняет лидирующие позиции по поставкам металлопродукции для автопроизводителей благодаря привлекательному балансу цены и качества. В прошлом году ММК отгрузил в адрес автопредприятий 628,8 тысячи тонн металлопродукции, включая свыше ста тысяч тонн КАМАЗу.

Камский автозавод намерен нарастить производство с более чем 44 тысяч автомобилей в 2022 году до более чем 50 тысяч в текущем году. Доля комбината в поставках листового проката автогиганту из Набережных Челнов составляет около 57 процентов.

Как рассказал заместитель генерального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ» Равиль Ибрагимов, поставки магнитогорского металла охватывают и лонжеронную сталь, и металл для изготовления кабин грузовиков.

Импортозамещение стало одним из центральных вопросов на встрече специалистов ММК и КАМАЗа. В настоящее время автозавод успешно заменил часть импортной продукции (особенно высокопрочные стали) сталью Магнитки, полностью соответствующей всем предъявляемым требованиям.

«Раньше КАМАЗ нередко использовал стали зарубежного производства. Сейчас их импорт в Россию закрыт, и мы активно занимаемся их замещением. За год мы освоили три новые марки стали, сейчас осваиваем еще одну, которая по многим показателям превосходит не только зарубежные, но и российские аналоги», – рассказал Никита Авдонин, начальник управления внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности ПАО «ММК».