«ММК-Информсервис» признан региональным IТ-чемпионом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские наркоманы придумали способ прятать свои лица от «умных» домофонов. Они просто прячут
Наркотики
Наркотики
07.02.2022

В Челябинске наркоманы в поисках «закладок», проникают в подъезды в балаклавах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с этой недели классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не будут о
Коронавирус
Коронавирус
07.02.2022

Классы в Челябинской области больше не будут отправлять на карантин из-за контакта учеников с ковидными больными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого февраля, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданск
07.02.2022

Митрофановскому кладбищу быть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подрядчики по-прежнему не справляются с наледью на тротуарах и вывозом снега на снег
07.02.2022

Челябинцы продолжают жаловаться на скользкие тротуары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курчатовский район Челябинска занял лидирующие позиции в части демонтажа незаконно размещенных ки
07.02.2022

Курчатовский район Челябинска лидирует в части демонтажа нелегальных ларьков
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2022

Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2022

Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2022

Челябинца задержали с крупной парией мефедрона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2022

В Челябинске снесут посты ДПС на Свердловском и Бродокалмакском трактах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2022

Южноуральцы задолжали коммунальщикам 140 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2022

Почетный донор России из Магнитогорска пожаловалась Текслеру на собес
ММК
Магнитогорск
Экономика
07.02.2022 15:56

«ММК-Информсервис» признан региональным IТ-чемпионом

ООО «ММК-Информсервис» (Челябинская область) признано одним из десяти лидеров второго отбора в проект «Региональные IT-чемпионы». Победу предприятию принес с флагманский продукт «АТАЧ – система цифровизации бизнес-процессов и документов».

АТАЧ – это российская инновационная система по управлению бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративных коммуникаций, разработанная «ММК-Информсервис». С помощью этой разработки в прошлом году, например, кадровый документооборот на Магнитогорском металлургическом комбинате был переведён в «цифру». Группа ПАО «ММК» эффективно использует АТАЧ как основную систему электронного документооборота с 2016 года.

Как победитель второго отбора в проект «Региональные IT-чемпионы», ООО «ММК-Информсервис» получит комплексную поддержку со стороны региональных властей в 2022-м году.

По условиям проекта, на статус «Региональный IT-чемпион» могли претендовать компании, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, существующие на рынке более трех лет, с выручкой от 30-ти миллионов рублей в год, демонстрирующие темпы ежегодного прироста выручки от 15-ти процентов за последние три года.

Организаторами конкурса выступили министерство информационных технологий, связи и цифрового развития региона совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в этом году на статус «Регионального IT-чемпиона» претендовали 13 компаний Челябинской области. Решением Экспертного совета в список победителей вошли десять организаций. 

«Поздравляем региональных IT-чемпионов с победой! Желаем успеха, благополучия, достижения поставленных целей и новых побед в 2022 году!» – цитирует официальный сайт областного правительства заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Екатерину Давыдову.

ММК
Магнитогорск
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские наркоманы придумали способ прятать свои лица от «умных» домофонов. Они просто прячут
Наркотики
Наркотики
07.02.2022

В Челябинске наркоманы в поисках «закладок», проникают в подъезды в балаклавах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с этой недели классы, контактировавшие с больными коронавирусом, не будут о
Коронавирус
Коронавирус
07.02.2022

Классы в Челябинской области больше не будут отправлять на карантин из-за контакта учеников с ковидными больными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, седьмого февраля, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданск
07.02.2022

Митрофановскому кладбищу быть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске подрядчики по-прежнему не справляются с наледью на тротуарах и вывозом снега на снег
07.02.2022

Челябинцы продолжают жаловаться на скользкие тротуары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курчатовский район Челябинска занял лидирующие позиции в части демонтажа незаконно размещенных ки
07.02.2022

Курчатовский район Челябинска лидирует в части демонтажа нелегальных ларьков
ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.02.2022

ММК получил благодарность региональных властей за вклад в борьбу с пандемией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2022

«Я так вижу ММК»: дети Магнитки посвятили свои рисунки 90-летию комбината
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2022

Юбилею ММК посвятили выставку «Сила Магнитки»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2022

ММК завоевывает TikTok
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобилисты Челябинска продолжают высказывать недовольство по последствиям ремонта трамвайных п
Общество

Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей

04.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области, по данным на третье февраля, на карантине по ОРВИ находится 68 школ, что с
Общество

В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ

03.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая челябинская набережная, что в 2021-м году украсила ранее заброшенное пространство за филарм
Общество

Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов

02.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в настоящее время проживает три миллиона 416 тысяч 613 человек. П
Общество

Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале

02.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уволил командира второго батальона п
Происшествия

Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках

02.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Флагману российской черной металлургии – Магнитогорскому металлургич
Общество

ММК: 90 огненных лет

01.02.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.02.2022 17:11

Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи

07.02.2022 16:54

Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году

07.02.2022 16:49

Челябинца задержали с крупной парией мефедрона

07.02.2022 16:39

В Челябинске снесут посты ДПС на Свердловском и Бродокалмакском трактах

07.02.2022 16:35

В Челябинске наркоманы в поисках «закладок», проникают в подъезды в балаклавах

07.02.2022 16:33

Классы в Челябинской области больше не будут отправлять на карантин из-за контакта учеников с ковидными больными

07.02.2022 16:20

Южноуральцы задолжали коммунальщикам 140 миллионов рублей

07.02.2022 16:12

Почетный донор России из Магнитогорска пожаловалась Текслеру на собес

07.02.2022 16:07

ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Челябинской области на 80% с начала года

07.02.2022 15:56

«ММК-Информсервис» признан региональным IТ-чемпионом

07.02.2022 15:43

ММК получил благодарность региональных властей за вклад в борьбу с пандемией

07.02.2022 15:32

Четвертый день Олимпиады: хоккеистки играют в защитных масках, Россия теряет лидерство в медальном зачёте

07.02.2022 15:29

Анонсы событий и мероприятий на 8 февраля

07.02.2022 15:20

Митрофановскому кладбищу быть

07.02.2022 14:49

Вторник в Челябинской области будет облачным и малоснежным

07.02.2022 14:46

Усть-катавский трамвай «отправили» в космос

07.02.2022 14:40

Челябинка взяла шесть кредитов, чтобы перевести миллион рублей мошенникам

07.02.2022 14:11

Социалисты организовали акцию «Подари книгу»

07.02.2022 14:01

«Ариант» приобрел для челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии высокотехнологичный рентгеновский аппарат

07.02.2022 13:59

Челябинцы продолжают жаловаться на скользкие тротуары

07.02.2022 13:57

Житель Троицка, по вине которого погибла двухлетняя девочка, отправлен в СИЗО

07.02.2022 13:48

В Челябинске парковки для инвалидов дорожники заваливают снегом

07.02.2022 13:43

Курчатовский район Челябинска лидирует в части демонтажа нелегальных ларьков

07.02.2022 13:42

Аукцион по продаже недостроя в Металлургическом районе Челябинска оказался сорван

07.02.2022 13:06

Достраивать проблемный жилой дом в Копейске будет компания «Связь Строй Сервис»

07.02.2022 12:16

Златоуст примет матчи ватерпольной Суперлиги России

07.02.2022 12:14

Сайт готов: Павел Крутолапов пригласил челябинцев к опросу по велосипедной теме

07.02.2022 12:06

Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов

07.02.2022 11:52

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад

07.02.2022 11:47

Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной

07.02.2022 11:42

Котова озаботилась отловом бездомных животных

07.02.2022 11:32

Челябинские власти начинают системную работу по восстановлению освещения и ремонту подземных переходов

07.02.2022 11:12

Полетаевский полигон заявил о скором сокращении объемов захоронения мусора

07.02.2022 10:54

В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?

07.02.2022 10:48

Мишустин распорядился выделить Челябинской области сто миллионов рублей на строительство «умных» спортплощадок

07.02.2022 10:37

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

07.02.2022 10:23

Челябинские общественники добились замены лип на Комсомольском проспекте

07.02.2022 10:02

В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия

07.02.2022 09:45

В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени

07.02.2022 09:32

Понедельник в Челябинской области будет облачным и практически безветренным

06.02.2022 01:15

В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка

06.02.2022 00:52

В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска

05.02.2022 16:39

Коронавирус установил в Челябинской области новый антирекорд

05.02.2022 16:10

Прокуратура Челябинской области: 88 лет на страже закона

05.02.2022 15:54

Прокуратура региона взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели девочки в Зауральском

05.02.2022 15:13

Уникальное старинное здание в Кыштыме отреставрируют с целью воссоздания его градостроительного статуса

05.02.2022 13:51

Алексей Текслер болеет за южноуральских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине

05.02.2022 13:37

СК возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в Еманжелинском районе

05.02.2022 13:28

Сомнолог Руслан Исаев: Хроническая бессонница увеличивает риск развития Альцгеймера

05.02.2022 13:22

В Озерске в ночном пожаре погибли три человека, пострадала беременная женщина

05.02.2022 13:06

Никогда…

05.02.2022 12:59

В Еманжелинском районе при пожаре погибла трехлетняя девочка

04.02.2022 17:57

Челябинск вспоминает легендарного архитектора Евгения Александрова

04.02.2022 17:38

Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин

04.02.2022 16:50

ВТБ запускает автомобильный суперсервис

04.02.2022 16:42

На КМЭЗе установили умные машины для сдирки катодов

04.02.2022 16:36

ВТБ: рынок привлеченных средств вырастет в этом году в пределах 10%

04.02.2022 15:54

Из-за буквы «ё» челябинке отказали в получении материнского капитала

04.02.2022 15:48

Полиции нужна поддержка общества: в Челябинске подъезды напичканы «закладками»

04.02.2022 15:13

В выходные в Челябинской области ожидается похолодание

04.02.2022 15:07

Классы Челябинской области постепенно выходят с карантина по ОРВИ

04.02.2022 14:35

Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 февраля

04.02.2022 14:16

В Челябинской области под звуки джаза пройдёт Фестиваль музыкального юмора

04.02.2022 14:08

Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки

04.02.2022 14:00

«Я так вижу ММК»: дети Магнитки посвятили свои рисунки 90-летию комбината

04.02.2022 13:50

Наталья Котова улучшила позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области

04.02.2022 13:49

«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов

04.02.2022 13:35

«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев

04.02.2022 13:32

В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок

04.02.2022 13:20

Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей

04.02.2022 12:31

«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно

04.02.2022 11:49

Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности

04.02.2022 11:29

Челябинцев приглашают к участию в публичных слушаниях по проекту строительства метрополитена

04.02.2022 11:16

Россияне рассказали, почему питаются неправильно

04.02.2022 11:15

В России могут ограничить максимальную наценку на хлеб и сахар

04.02.2022 11:00

Челябинская область реализует три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма

04.02.2022 10:58

В Пекине стартует Зимняя Олимпиада

04.02.2022 10:38

Российских производителей обяжут перерабатывать игрушки, обувь и мебель

04.02.2022 10:36

Жители Старокамышинска забросали Текслера жалобами на жизнь без воды

04.02.2022 10:32

Знаменосцем сборной России на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине станет челябинка Ольга Фаткулина

04.02.2022 10:01

Недоступная среда: юный челябинец в инвалидной коляске не смог попасть в социальные учреждения Челябинска

04.02.2022 09:49

В национальном парке «Зигальга» «зацвели» ледяные цветы

03.02.2022 18:09

ВТБ увеличивает срок действия карт до 7 лет

03.02.2022 17:10

В Челябинской области дети с диабетом будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга

03.02.2022 16:21

Анонсы событий и мероприятий на 4 февраля

03.02.2022 16:20

Одобрено Хуснуллиным: очистные сооружения Челябинска будут реконструированы в течение двух лет

03.02.2022 16:02

«Песня, словно птица»: Виктор Лебедев о новых проектах и премьерах «Малахита»

03.02.2022 15:56

В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ

03.02.2022 15:34

Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Полезут — получат! Вот и вся война»

03.02.2022 15:25

Пятница в Челябинской области будет теплой и снежной

03.02.2022 15:16

С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию

03.02.2022 14:50

На Зимней Олимпиаде в Пекине поставили гендерный рекорд

03.02.2022 14:41

Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий

03.02.2022 14:40

Южноуральские полицейские устроили облаву на мигрантов

03.02.2022 14:17

В Челябинской области разработан новый план перекрытия автомобильных дорог

03.02.2022 14:16

Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста

03.02.2022 14:14

Южноуральцы солидарны с депутатом Госдумы: школьные учителя должны уметь системно противостоять буллингу

03.02.2022 13:23

Россиян защитили от покупки аварийного жилья

03.02.2022 13:22

Хотим париться: еманжелинцы жалуются Текслеру на проблему с банями, местные власти ссылаются на ковид

03.02.2022 12:55

За личностный рост ответишь: в Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренинги