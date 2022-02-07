«ММК-Информсервис» признан региональным IТ-чемпионом

ООО «ММК-Информсервис» (Челябинская область) признано одним из десяти лидеров второго отбора в проект «Региональные IT-чемпионы». Победу предприятию принес с флагманский продукт «АТАЧ – система цифровизации бизнес-процессов и документов».

АТАЧ – это российская инновационная система по управлению бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративных коммуникаций, разработанная «ММК-Информсервис». С помощью этой разработки в прошлом году, например, кадровый документооборот на Магнитогорском металлургическом комбинате был переведён в «цифру». Группа ПАО «ММК» эффективно использует АТАЧ как основную систему электронного документооборота с 2016 года.

Как победитель второго отбора в проект «Региональные IT-чемпионы», ООО «ММК-Информсервис» получит комплексную поддержку со стороны региональных властей в 2022-м году.

По условиям проекта, на статус «Региональный IT-чемпион» могли претендовать компании, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, существующие на рынке более трех лет, с выручкой от 30-ти миллионов рублей в год, демонстрирующие темпы ежегодного прироста выручки от 15-ти процентов за последние три года.

Организаторами конкурса выступили министерство информационных технологий, связи и цифрового развития региона совместно с АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в этом году на статус «Регионального IT-чемпиона» претендовали 13 компаний Челябинской области. Решением Экспертного совета в список победителей вошли десять организаций.

«Поздравляем региональных IT-чемпионов с победой! Желаем успеха, благополучия, достижения поставленных целей и новых побед в 2022 году!» – цитирует официальный сайт областного правительства заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Екатерину Давыдову.