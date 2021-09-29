«ММК-МЕТИЗ» достигает высот благодаря совместной работе профсоюза и руководства предприятия

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК, Челябинская область) вчера, 28-го сентября, состоялась профсоюзная отчетно-выборная конференция, посвященная итогам общественной деятельности за последние пять лет.

Форум собрал 95 делегатов – профлидеров всех цехов и служб завода. Конференция проходила в заводском ДК с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В числе приглашенных гостей – заместитель председателя ГМПР Светлана Боева, председатель областной организации профсоюза Юрий Горанов, председатель профорганизации Группы ММК Борис Семенов, директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.

Профсоюз активно работал во всех сферах жизни коллектива, причем совместно с руководством, что дало двойной эффект. Это было подробно и красочно проиллюстрировано в отчетном альбоме, специально подготовленном к конференции.

По словам председателя профорганизации предприятия Елены Рамазановой, за пять лет профком предложил, а работодатель принял более 70 изменений и дополнений в коллективный договор, улучшающих жизнь работников. В период пандемии ни одна социальная гарантия не была отменена. Колдоговор «ММК-МЕТИЗ» неоднократно признавался одним из лучших в области и отрасли.

Под контролем профсоюза регулярно индексировалась и повышалась заработная плата. В 2016 году ее средний показатель едва превышал 40 тысяч рублей, а к 2021 году она выросла на 40 процентов (при официальной инфляции – 25 процентов). По уровню средней зарплаты «ММК-МЕТИЗ» стабильно занимает третье-четвертое места среди предприятий горно-металлургического комплекса Челябинской области.

Более десяти тысяч предложений по улучшению условий труда работников внесли уполномоченные профсоюза по охране труда. Все – выполнены. За эффективную работу уполномоченные «ММК-МЕТИЗ» неоднократно награждались как победители областных и отраслевых конкурсов.

Свышетысячи работников завода получили от профсоюза правовую помощь. Первичка активно заявила о себе в соцсетях – создала официальное сообщество в «ВКонтакте», которое быстро вошло в число лидеров среди других групп горно-металлургического профсоюза России по численности и активности.

Сплочению и повышению активности коллектива способствовали многочисленные массовые мероприятия под эгидой и при участии профсоюза. Самыми яркими стали закладка «капсулы времени» к 75-летию Великой Победы, конкурсы «Железная леди», «Гвоздь сезона», «Две звезды», «Цветущий завод», волонтерские акции, целая серия творческих онлайн-конкурсов среди работников и членов их семей, спортивные состязания, акции и конкурсы для детей заводчан.

Конференция постановила признать работу профкома «ММК-МЕТИЗ» удовлетворительной. Отмечены приоритеты в профсоюзной деятельности на следующий отчетный период. В их числе – дальнейшее развитие соцпартнерства, обеспечение контроля и принятие действенных мер по выполнению колдоговора, обеспечение справедливой и достойной оплаты труда, содействие созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте.

Избран новый состав профкома – 11 человек. Состоялись выборы председателя первичной профсоюзной организации «ММК-МЕТИЗ». По итогам открытого голосования им вновь стала Елена Рамазанова. Ее заместителем на первом заседании профкома, состоявшемся после конференции, избран Александр Климентьев.