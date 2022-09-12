«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде

«ММК-МЕТИЗ» примет участие в общероссийской конференции «ПРОВОЛОКА – КРЕПЕЖ», которая пройдет 22-23 сентября в Волгограде.

Представители компании расскажут о производстве сварочной проволоки, производстве канатов и об альтернативных вариантах стали для производства крепежа. Также специалисты ММК-МЕТИЗ презентуют новую продукцию и расскажут о текущем развитии предприятия и его перспективах.

Конференция, которая в этом году будет проводиться уже 11-й раз, посвящена проблематике метизной отрасли. В связи с этим и проведение ее традиционно организуется на базе производственных площадок российских предприятий, производящих металлоизделия, что не только позволяет участникам встречи обсудить актуальные проблемы отрасли, но и посетить производство с целью обмена лучшими практиками.

Основные участники конференции – руководители метизных и металлургических компаний, металлоцентров, научных, проектных и исследовательских организаций, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

По мнению директора ОАО «Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» Сергея Дубовского, конференция является хорошей площадкой для обмена опытом и, без сомнения, подскажет о новых направлениях дальнейшего развития.