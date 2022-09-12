12.09.2022
Театр «Манекен» открывает 60-й юбилейный сезон постановкой «Король-Олень»
12.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде
11.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
11.09.2022
В Челябинске полицейские «накрыли» четыре нелегальных пункта приема металлолома
11.09.2022
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
11.09.2022
Лихач на «Киа» устроил жуткое ДТП на трассе М-5, едва не угробив двоих детей
«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
06.09.2022
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
05.09.2022
Ремонтники металлургической отрасли России делятся опытом на базе ММК
02.09.2022
ММК внедрил систему оптимизации обрези полосы
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022