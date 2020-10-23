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ММК объявил об увеличении выручки в третьем квартале

Экономика
Сегодня, 15:43
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ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область), один из крупнейших мировых производителей стали, объявил об увеличении выручки в третьем квартале на 23,4 процента по сравнению с финансовыми результатами второго квартала.

В третьем квартале выручка Магнитогорского металлургического комбината составила $1 565 млн. Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, объемы продаж выросли в связи с восстановлением деловой активности и ростом цен на сталь – в России и мире произошло улучшение рыночной конъюнктуры.

EBITDA за квартал составила $350 млн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 54,9 процента. Такой рост обусловлен улучшением рыночной конъюнктуры в третьем квартале и существенным ростом продаж на более маржинальный внутренний рынок. Рентабельность по EBITDA выросла на 4,6 п.п. до 22,4 процента.

Чистая прибыль, несмотря на девальвацию рубля в третьем квартале, увеличилась на 75,9 процента и составила $102 млн.

Свободный денежный поток за квартал значительно вырос и составил $335 млн. Положительное влияние на денежный поток оказало увеличение объемов продаж в совокупности с ростом показателей рентабельности, а также эффективная работа менеджмента в части снижения оборотного капитала на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка.

Ключевыми результатами деятельности ПАО «ММК» за девять месяцев 2020 года стало сокращение выручки на 22,3 процента до $4 543 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и реконструкцией стана 2500 горячей прокатки.

EBITDA снизилась на 30,4 процента до $1 018 млн по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, что обусловлено снижением деловой активности и коррекцией мировых цен на сталь на фоне развития пандемии. Показатель рентабельности EBITDA сократился на 2,6 п.п. до 22,4 процента.

Чистая прибыль составила $291 млн, сократившись по сравнению с девятью месяцами 2019 года на 62,1 процента. Такое снижение главным образом было вызвано ухудшением рыночной ситуации и увеличением отрицательных курсовых разниц из-за девальвации рубля.

Свободный денежный поток составил $432 млн, снизившись на 30 процентов по сравнению с девятью месяцами прошлого года в связи с ухудшением макроэкономической обстановки.

Более полная информация о финансовых результатах деятельности ММК в этом году - здесь.

 

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