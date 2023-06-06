ММК отметил День эколога забегом активистов Союза молодых металлургов

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) присоединился к всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух».

Пятого июня, когда вся Земля отмечала Всемирный день окружающей среды, в России известный как День эколога, в Магнитогорске состоялся корпоративный забег с участием актива молодежной организации «Союз молодых металлургов».

Забег прошел по разделительной дамбе системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК» от мостового перехода «Казачья переправа» до «Южного перехода».

Дамба стала одним из ключевых элементов в реализации крупнейшего водоохранного проекта Магнитки последних лет – реконструкции системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара-охладителя. Это одна из важнейших инициатив ММК в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал, стоимость реализации которой превысила 600 миллионов рублей. Таким образом, была достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК» и исключение сброса в водохранилище промышленных сточных вод. По завершению строительства дамбы на ней было проведено озеленение, а в проточной части акватории – зарыбление ценными породами рыб.

Участники Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух» - 30 активистов Союза молодых металлургов – не только пробежали по дамбе, но и ознакомились с реализацией федеральной программы «Чистый воздух» и работой оборотной системы водоснабжения ММК, а также совместно с представителями подразделений комбината приняли участие в экологической акции по уборке дамбы от пластикового мусора.

День эколога – значимая дата для ПАО «ММК», которое планомерно движется по пути реализации инициативы «Чистый город», заявленной в Стратегии развития компании до 2025 года и направленной на радикальное снижение воздействия на окружающую среду. В прошлом году инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность и реализацию Экологической программы составили около 30 миллиардов рублей, почти 20 миллиардов из которых пришлись на капитальное строительство природоохранных сооружений. В числе ключевых направлений инвестиций – строительство новых природоохранных объектов при реконструкции и модернизации производства; проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные объекты; утилизация отходов и рекультивация земель, мероприятия по сохранению и развитию биологического разнообразия.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», инициатором акции «Выбираю Чистый воздух» выступил проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Как считают организаторы акции, негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают не только выбросы промышленных предприятий, но и автомобильный транспорт, выбросы которого рассеиваются в непосредственной близости к человеку. Чтобы внести свой вклад в улучшение атмосферного воздуха, люди могут сокращать поездки на собственных автомобилях и выбирать альтернативные способы передвижения: ходьбу, бег или велопрогулки. По итогам первой подобной акции в прошлом году Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей в номинациях «Самое активное предприятие» и «За лучшую коммуникационную поддержку».

СПРАВКА

Международный праздник защиты окружающей среды был учрежден в 1972 году резолюцией, принятой на Стокгольмской конференции. Основная цель праздника - разбудить в людях желание заботиться об окружающей среде. В России эту дату было решено провозгласить профессиональным Днем экологов и защитников окружающей среды. Праздник был учрежден 21 июля 2007 года указом президента Владимира Путина.