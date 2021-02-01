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ММК первого февраля отмечает 89-й день рождения

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) сегодня, первого февраля, отмечает 89-й день рождения.

Именно в этот день в далеком 1932-м году открылась лётка первой доменной печи Магнитки - в жёлоб потёк яркий ручей чугуна.

Как отмечает газета «Магнитогорский металл», «та историческая доменная плавка и стала точкой отсчёта в славной истории ММК – истории побед и достижений, истории производства и реализации крупных амбициозных проектов, истории рабочего города и человеческих судеб».

«ММК всегда оставался флагманом отечественной чёрной металлургии, системообразующим и стратегическим предприятием для национальной экономики. В последние – постсоветские – десятилетия его роль ничуть не изменилась. В рыночных условиях комбинат сумел провести масштабную модернизацию производственных мощностей, направленную на техническое перевооружение, найти нишу для своей продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке и остаться столь же значимым промышленным гигантом, как и во времена плановой экономики», - пишет «Магнитогорский металл».

Сегодня ПАО «ММК», для которого 21-й век ознаменован стремительным освоением новейших технологий, производит пятую часть всей металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке, и входит в число ведущих сталелитейных компаний мира.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, ММК в четвертом квартале 2020-го года сумел увеличить объём выплавки чугуна на шесть процентов по сравнению с третьим кварталом, производство стали – на 14,9 процента, продажи товарной продукции – на 11,1 процента.

По прогнозам менеджмента ММК, устойчивый уровень спроса на внутреннем и международном рынках окажет положительное влияние на объёмы продаж и в первом квартале наступившего 2021-го года. При этом загрузка агрегатов по производству премиальной (высокомаржинальной) продукции сохранится на максимальном уровне.