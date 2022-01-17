ММК повысил производительность ЭСПЦ

В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комбината завершен первый этап модернизации машины непрерывного литья заготовок №5. Благодаря проведенным мероприятиям удалось снизить длительность проведения продолжительных планово-профилактических ремонтов, увеличить межремонтный интервал сменного оборудования и повысить производительность агрегата.

Как сообщили в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», слябовая двухручьевая МНЛЗ №5 была введена в эксплуатацию в июне 2006 года. Производительность агрегата - порядка 1,5 млн тонн заготовки в год, поставщиком выступила компания «Уралмаш – металлургическое оборудование». На тот момент МНЛЗ №5 представляла собой комплекс довольно современного оборудования российского производства, и стала первой на комбинате установкой непрерывной разливки стали с вертикальным участком. В ходе эксплуатации оборудования МНЛЗ №5, в силу конструктивных его особенностей, не удалось достичь заявленных заводом-поставщиком производительности и регламентной стойкости оборудования.

После реконструкции стана 2500 горячей прокатки в ЛПЦ-4 ПАО «ММК», появилась необходимость в его обеспечении большим объёмом слябовой заготовки МНЛЗ-5 ЭСПЦ. Поэтому в 2020г было принято решение произвести модернизацию МНЛЗ-5, с целью увеличения её производительности за счёт повышения надежности основных узлов. Увеличение межремонтного интервала МНЛЗ-5 также является важным условием для решения задачи достижения ЭСПЦ заявленной годовой производительности.

Для модернизации МНЛЗ №5 был подготовлен совместный проект, в разработке и реализации которого приняли участие технические специалисты ПАО «ММК», ООО «Механоремонтный комплекс», а также ООО «СМС Зимаг Металлургический Сервис Магнитогорск», предоставляющий услуги по ТОиР оборудования МНЛЗ ККЦ, ЭСПЦ.

Реализация комплекса мероприятий по модернизации МНЛЗ позволит снизить длительность планово-профилактических ремонтов с 952 до 490 часов в год.

Коммерческая служба ПАО «ММК» определила поставщиков нового оборудования, и обеспечила его поставку в намеченных сроки.

Наплавка роликов, комплектация подшипниковых узлов, сборка и настройка модернизированных секций МНЛЗ производилась в ЦРМО-3 ООО «МРК», с участием службы качества и инжиниринга и проектно-конструкторского отдела ООО «МРК». Все работы были произведены качественно и в соответствии с утверждённым ПАО «ММК» графиком.

В период с июля по декабрь 2021 была произведена первая эксплуатационная кампания модернизированных секций радиального участка. Межремонтный интервал первой кампании составил 2418 плавок, что в два раза выше стойкости секций до модернизации. Оборудование не только отработало без замечаний, но и осталось в удовлетворительном состоянии. При этом было отмечено и улучшение качества готовой металлопродукции в ЛПЦ№4 на 50 % относительно предыдущей кампании.

В декабре 2021 начата комплексная эксплуатация модернизированных секций одновременно всей роликовой проводки МНЛЗ.

Общая сумма инвестиций в данный проект составила 400 млн рублей. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта составит не менее 323 млн. рублей в год, со сроком окупаемости 1,3 года.

Реализация таких инвестиционных проектов позволяет в короткие сроки решать задачи по повышению эффективности производственных процессов ПАО «ММК», достигая целей принятой стратегической инициативы «Лидерство по операционной эффективности».

Не останавливаясь на достигнутом, металлурги ПАО «ММК» приступили к предпроектным работам по реконструкции сортовых МНЛЗ электросталеплавильного цеха.