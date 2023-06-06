ММК представляет стали MAGSTRONG на выставках в Москве и Новокузнецке

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) представит линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG, сразу на двух крупных выставочных площадках.

Обе экспозиции открываются сегодня, шестого июня: XXXI международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2023» в Новокузнецке и восьмая международная специализированная выставка «Металлоконструкции’2023» в Москве.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», импортозамещающие стали MAGSTRONG используют для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции.

«Стали MAGSTRONG уже нашли широкое применение в крупнейших российских добывающих холдингах и среди производителей машин и оборудования. Их применение позволяет существенно снизить вес изделий и дает значительный экономический эффект. Использование данной продукции позволяет не только улучшить качественные характеристики, но и снизить влияние на экологию: в результате замены рядовых марок стали на всей стадии жизненного цикла продукции выбросы парниковых газов в среднем уменьшаются на 30 процентов», - рассказали на предприятии.

Отметим, «Уголь России и Майнинг» - главное ежегодное отраслевое событие, посвященное технологиям горных разработок и объединяющее все отрасли горнорудной промышленности, - проходит с шестого по девятое июня в новокузнецком выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка».

На стенде Магнитки, помимо ПАО «ММК», представлены несколько обществ Группы компаний ММК. Угледобывающий сегмент - ООО «ММК-УГОЛЬ» - познакомит посетителей выставки с угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности и обладающим уникальными качественными характеристиками. ООО «Механоремонтный комплекс» представит свои возможности по переработке металлопроката из высокопрочных сталей MAGSTRONG, а ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» – свою сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, предназначенную для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.

Выставка «Металлоконструкции’2023» проходит в ЦВК «Экспоцентр» Москвы с шестого по восьмое июня. В числе мероприятий деловой программы форума металлостроителей – третья общероссийская конференция «Качественный крепеж - надежность машин и металлоконструкций», на которой планируется выступление представителя ОАО «ММК-МЕТИЗ». Еще одна конференция в рамках деловой программы выставки - «Электронная коммерция на рынке металлов». На ней представитель Торгового дома ММК расскажет о развитии маркетплейса компании.