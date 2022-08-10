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09.08.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.08.2022

Старейшее уральское предприятие отмечает 80-летие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области идет интенсивная подготовка образовательных учреждений к новому учебному го
09.08.2022

Депутаты ЗСО Челябинской области контролируют ход подготовки школ к новому учебному году
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10.08.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2022

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10.08.2022

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10.08.2022

ММК сообщил о модернизации производства «Огнеупора»

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Фото: Магнитогорский металл

ММК сообщил о модернизации производства «Огнеупора»

В цехе магнезиально-доломитовых огнеупоров ООО «Огнеупор» (входит в Группу ПАО «ММК», Челябинская область) завершена модернизация смесительно-дозировочной линии № 2.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, с ее пуском цех получил возможность выпускать новую современную продукцию, а также более гибко реагировать на запросы потребителей.

Как рассказал исполняющий обязанности директора ООО «Огнеупор» Вячеслав Бобылев, решение о проведении модернизации было принято в 2020 году, на следующий год были подписаны контракты на поставку оборудования, а к прошедшему Дню металлурга завершились пуско-наладочные работы, и объект был введен в строй.

«К шефмонтажу были привлечены российские специалисты, которые сделали все качественно и оперативно. При этом удалось сэкономить около пяти миллионов рублей», - сообщил Вячеслав Бобылев.

Основные свойства кирпича закладываются при шихтовании исходных материалов. Модернизированная линия дает возможность одномоментно подавать шихту с высоким уровнем точности (до 0,3 процента от общей массы заполнения) и подбирать именно ту компоновку и качественные показатели, которые необходимы для футеровки конкретно днища, стен или шлакового пояса сталеразливочных ковшей.

До модернизации смесительно-дозировочная линия №2 имела всего семь бункеров, что позволяло использовать в производстве огнеупоров не более семи компонентов, новое оборудование расширило возможности до 12-ти видов шихтовых материалов. Два бункера предназначены для зерновых составляющих, один - для жидкого связующего, которое ранее не применялось.

С появлением дополнительных бункеров цех начал изготавливать не только периклазоуглеродистые огнеупоры, но и другие виды огнеупорной продукции. Появилась возможность использовать модифицирующие добавки, различные оксиданты, углеродные составляющие, которые значительно повышают стойкость огнеупорного материала. Кроме того, модернизация позволяет более гибко реагировать на изменения рынка и выпускать более широкий ассортимент продукции с заданными свойствами.

Для оптимизации работы всего комплекса подготовки формовочной массы в дополнение к модернизации второй линии была заменена АСУ ТП смесительно-дозировочной линии №1. Все работы проводились в условиях действующего производства и под жестким контролем технологического персонала.

Инвестиции предприятия в модернизацию линии составили около сорока миллионов рублей, при этом компания ожидает достаточно быструю окупаемость проекта. Благодаря новой технологии стойкость огнеупоров увеличится до ста и более циклов, в то время как в предыдущем поколении они выдерживали около 90 циклов использования, после чего футеровка стальковша требовала замены. Таким образом, экономия составит свыше десяти процентов.

 

ММК
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На «Путинский» пляж пришла полиция

06.08.2022 15:00

Начальник полиции Златоуста возглавил ОМВД по Еманжелинскому району

06.08.2022 13:56

Челябинский бизнесмен, давший взятку вице-мэру Извекову, заплатит штраф в 13,5 миллиона рублей

05.08.2022 21:50

БИЗНЕС-КАРТА: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

05.08.2022 21:17

В поисках потерянного платья

05.08.2022 21:08

Как важно идти в ногу с современными музыкальными тенденциями

05.08.2022 15:41

По факту убийства 19-летней челябинки возбуждено уголовное дело

05.08.2022 15:32

В Челябинске взорвался бензоробот

05.08.2022 15:25

Выходные в Челябинской области будут очень жаркими

05.08.2022 15:24

В Челябинске продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта

05.08.2022 15:10

Еще одни кадровые перестановки в прокуратурах Челябинской области

05.08.2022 15:08

Набирают волонтеров на Парижский полумарафон

05.08.2022 15:07

Минсоц начал проверку после инцидента с мальчиком из детского дома Усть-Катава