ММК сообщил о модернизации производства «Огнеупора»

В цехе магнезиально-доломитовых огнеупоров ООО «Огнеупор» (входит в Группу ПАО «ММК», Челябинская область) завершена модернизация смесительно-дозировочной линии № 2.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, с ее пуском цех получил возможность выпускать новую современную продукцию, а также более гибко реагировать на запросы потребителей.

Как рассказал исполняющий обязанности директора ООО «Огнеупор» Вячеслав Бобылев, решение о проведении модернизации было принято в 2020 году, на следующий год были подписаны контракты на поставку оборудования, а к прошедшему Дню металлурга завершились пуско-наладочные работы, и объект был введен в строй.

«К шефмонтажу были привлечены российские специалисты, которые сделали все качественно и оперативно. При этом удалось сэкономить около пяти миллионов рублей», - сообщил Вячеслав Бобылев.

Основные свойства кирпича закладываются при шихтовании исходных материалов. Модернизированная линия дает возможность одномоментно подавать шихту с высоким уровнем точности (до 0,3 процента от общей массы заполнения) и подбирать именно ту компоновку и качественные показатели, которые необходимы для футеровки конкретно днища, стен или шлакового пояса сталеразливочных ковшей.

До модернизации смесительно-дозировочная линия №2 имела всего семь бункеров, что позволяло использовать в производстве огнеупоров не более семи компонентов, новое оборудование расширило возможности до 12-ти видов шихтовых материалов. Два бункера предназначены для зерновых составляющих, один - для жидкого связующего, которое ранее не применялось.

С появлением дополнительных бункеров цех начал изготавливать не только периклазоуглеродистые огнеупоры, но и другие виды огнеупорной продукции. Появилась возможность использовать модифицирующие добавки, различные оксиданты, углеродные составляющие, которые значительно повышают стойкость огнеупорного материала. Кроме того, модернизация позволяет более гибко реагировать на изменения рынка и выпускать более широкий ассортимент продукции с заданными свойствами.

Для оптимизации работы всего комплекса подготовки формовочной массы в дополнение к модернизации второй линии была заменена АСУ ТП смесительно-дозировочной линии №1. Все работы проводились в условиях действующего производства и под жестким контролем технологического персонала.

Инвестиции предприятия в модернизацию линии составили около сорока миллионов рублей, при этом компания ожидает достаточно быструю окупаемость проекта. Благодаря новой технологии стойкость огнеупоров увеличится до ста и более циклов, в то время как в предыдущем поколении они выдерживали около 90 циклов использования, после чего футеровка стальковша требовала замены. Таким образом, экономия составит свыше десяти процентов.