ММК создает систему контроля источников выбросов

Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) разрабатывают диспетчерский экологический комплекс для обеспечения постоянного контроля работы природоохранных объектов.

Комплекс позволит в режиме реального времени отслеживать состояние источников выбросов и контролировать соблюдение экологических норм.

Неуклонное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и реализация экологических программ – неотъемлемая часть стратегии развития ПАО «ММК». Особое внимание на предприятии уделяется защите атмосферного воздуха. В 2018-м году ММК стал участником федерального проекта «Чистый воздух», в рамках которого реализуется комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

ММК, являющийся одним из лидеров российской промышленности по применению автоматизированных систем в производственных процессах, использует цифровые новации и в сфере экологической безопасности. Для повышения достоверности и точности определения уровня техногенного воздействия на окружающую среду комбинат ранее внедрил локальные системы в технологическое оборудование.

В настоящее время в ПАО «ММК» создается единая система управления природоохранной деятельностью – диспетчерский экологический комплекс (ДЭК), охватывающий все производственные процессы, влияющие на окружающую среду.

ДЭК позволяет осуществлять непрерывный контроль состояния источников выбросов загрязняющих веществ, вести мониторинг атмосферного воздуха и водных объектов в зоне влияния ПАО «ММК» на окружающую среду, прогнозировать изменение уровня техногенного воздействия на атмосферный воздух Магнитогорска при различных режимах работы технологических агрегатов и в зависимости от технического состояния оборудования и природоохранных объектов.

Внедрение диспетчерского экологического комплекса обеспечит оперативное выполнение персоналом ПАО «ММК» корректирующих управленческих действий в случае превышения норматива выбросов. Это станет очередным важным этапом масштабной работы по снижению техногенного воздействия комбината на окружающую среду, отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.