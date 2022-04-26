26.04.2022
Российское оружие способно остановить запуски ядерных ракет НАТО
26.04.2022
Киев получил добро от Запада на удары по территории России
26.04.2022
Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации Адаму Делимханову
26.04.2022
ММК создает систему контроля источников выбросов
26.04.2022
В Челябинске грабитель попал под машину
26.04.2022
В горсовете Кременной произошел теракт
ММК создает систему контроля источников выбросов
25.04.2022
ММК расширяет сотрудничество с Центрально-Азиатским регионом
20.04.2022
«Сила стали» принесла ММК награду всероссийского конкурса
18.04.2022
Челябинские промпредприятия получат гранты на уплату банковских процентов
18.04.2022
ММК продолжает реализацию проектов по снижению воздействия на окружающую среду
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022
Алексей Текслер проинспектировал челябинские дороги: новые повороты и старые тупики
23.04.2022
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи Христовой
22.04.2022