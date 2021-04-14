ММК увеличил объемы выплавки чугуна и сохранил объемы выплавки стали

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область), один из крупнейших мировых производителей стали, объявил операционные результаты за первый квартал 2021 года, которые свидетельствуют об увеличении объема выплавки чугуна на два процента к уровню четвертого квартала прошлого года.

За первые три месяца текущего года ММК выплавил 2572 тысячи тонны чугуна. Таких результатов удалось достигнуть благодаря сохраняющемуся высокому спросу на металлопродукцию.

Объем выплавки стали остался практически неизменным по сравнению с прошлым кварталом и составил 3300 тысяч тонн, отражая благоприятную рыночную конъюнктуру.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 2904 тысячи тонны, сократившись к уровню прошлого квартала на 4,6 процента в связи с формированием складских запасов проката строительного назначения в преддверии высокого сезона. «Продажи премиальной продукции по Группе уменьшились на 14,1 процента до 1154 тысяч тонн на фоне пополнения складов перед началом строительного сезона и снижения продаж стального сегмента Турция. Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ составил 815 тысяч тонн, сократившись на 2,6 процента к уровню прошлого квартала по причине конвенционных ограничений на погрузку и подготовки лав к перемонтажу», - сообщается в отчете о показателях деятельности ПАО «ММК» в первом квартале 2021-го года. Относительно первого квартала прошлого года рост выплавки чугуна и стали в этом году составил 9,2 процента в связи с отсутствием капитальных ремонтов в доменном производстве, капитальных ремонтов в конвертерном производстве и завершением модернизации стана 2500 горячей прокатки

Продажи товарной продукции по Группе ММК выросли к аналогичному периоду прошлого года на 5,8 процента на фоне высокой загрузки стана 2500 после модернизации.

Продажи премиальной продукции сократились на 11,8 процента по сравнению с уровнем 2020 года по причине изменения структуры заказов на толстый лист стана 5000 и в связи с ростом внутригрупповых продаж холоднокатаного проката на фоне реконструкции реверсивного стана 1700.

Объем производства угольного концентрата (815 тысяч тонн) остался на уровне первого квартала прошлого года.