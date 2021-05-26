ММК увеличивает объемы выпуска премиальной продукции

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) продолжает успешно развивать программу освоения производства и продвижения брендированных нишевых продуктов.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в прошлом году объемы отгрузки премиального проката с покрытием SteelArt увеличились на 26 процентов.

«В современных условиях профицита на рынке металлопродукции поиск рыночных ниш и закрепление в них мы рассматриваем как наиболее перспективную маркетинговую стратегию. Несмотря на ограниченность потребительского спроса, подобные рыночные ниши способны обеспечить металлургическим компаниям заметно более высокую доходность. Анализ показывает, что в ближайшие годы спрос на премиальную продукцию будет только расти», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Один из таких продуктов Группы ММК – премиальный прокат с полимерным покрытием, выпускаемый под брендом SteelArt на площадке Лысьвенского металлургического завода. ООО «ММК-ЛМЗ» – единственный в России производитель электрооцинкованного проката и первый в стране производитель, освоивший изготовление проката с полимерным покрытием по технологии «Print».

SteelArt является относительно новым для российского рынка продуктом, который представляет собой металлопрокат с трёхслойным полимерным покрытием, достаточно точно воспроизводящим структуру и фактуру натуральных материалов (камень, дерево, кирпич), при этом он обеспечивает существенно более низкую стоимость и легкость монтажа.

Основными преимуществами проката SteelArt перед обычными видами проката с покрытием являются повышенная коррозионная стойкость; значительная устойчивость к механическим повреждениям; высокая экологичность, гарантированное сохранение декоративных свойств на срок до 20-25 лет.

Прокат SteelArt является импортозамещающей продукцией и имеет хороший потенциал роста продаж. Это подтверждается динамикой отгрузки. В 2018 году поставки продукции на рынок РФ и СНГ составили 11,6 тысячи тонн, в 2019 году отгрузка достигла 16,1 тысячи тонн, а в 2020 году объем отгрузки вырос еще на 26 процентов и достиг 20,3 тысячи тонн. При этом за счет импортозамещения и расширения сфер применения данная продуктовая ниша сохраняет большой потенциал для дальнейшего роста.

Возможности использования данной продукции довольно широки – в частности, это внешняя и внутренняя отделка зданий и помещений, производство лицевых деталей для бытовой техники.